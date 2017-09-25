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Картинка дня: "загадочная технология из далекого прошлого"

25.09.2017 12:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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За 12 секунд вполне можно почувствовать разницу между «поколением кнопок» и «поколением сенсорных экранов». Коротким видео поделилась художница Майя Пиксельская в своем Twitter.

На видео девочке дают в руки портативный компьютер Game Boy — культовый гаджет из 1990-х. Однако она думает, что дисплей сенсорный, и пытается нажать на изображения на нем.

«Хотите почуствовать себя старыми?», — написала автор в комментарии в записи. Видео оказалось популярно в соцсети, им поделились уже более 70 тысяч раз.

Дети нередко выглядять забавно, когда сталкиваются с технологиями конца прошлого века. Недавно британец Джеймс Крейном снял на видео своих детей, которым впервые показал аудиокассеты. Мальчики честно пытались слушать музыку, но ничего не вышло.

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За 12 секунд вполне можно почувствовать разницу между «поколением кнопок» и «поколением сенсорных экранов». Коротким видео поделилась художница Майя Пиксельская...

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