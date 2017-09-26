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Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

26.09.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У Skype сложные времена. Уже трижды за последние месяцы мессенджер пережил серьезные сбои. К тому же обновление мобильных приложений вызвало раздражение многих пользователей. 42.TUT.BY выбрал еще семь популярных мессенджеров, которые могут стать неплохой заменой «хромающему» Skype.

Telegram

Android, iOS, десктопная версия

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Telegram очень быстро набирает популярность. Сервис, запущенный четыре года назад, уже собрал 100 миллионов пользователей. Этот мессенджер одним из первых ввел сквозное шифрование — это значит, что сообщения могут читать только те, кому они предназначены. Создатели сервиса позиционируют его как закрытый для правительств, из-за чего этим летом Telegram едва не заблокировали в России.

Среди функций - отправка сообщений, чаты и голосовые звонки. Есть особый формат каналов, на которые можно подписываться. Изюминка Telegram - то, что пользователи могут сами добавлять наборы стикеров, из-за чего в мессенджере сейчас можно найти тысячи стикеров абсолютно с чем угодно.

Viber

Android, iOS, десктопная версия

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Это самый популярный мессенджер в Беларуси: в середине года им пользовалось почти 5,5 миллиона человек. Здесь можно переписываться лично и в чатах, подписываться на публичные странички, совершать аудио- и видеозвонки. Доступно шифрование переписки, есть «исчезающие» сообщения, которые исчезают с телефона адресата спустя определенное время.

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WhatsApp 

Android, iOS, десктопная версия

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Сейчас WhatsApp, как и конкуренты, позволяет отправлять сообщения, создавать чаты и звонить. Этот мессенджер считался одним из самых небезопасных до того, как в 2016 году ввел сквозное шифрование для всех пользователей по умолчанию — теперь все сообщения зашифрованы от посторонних.

В Беларуси WhatsApp сейчас уступает Viber по количеству пользователей, однако это самый популярный мессенджер в 107 странах мира — им пользуются в Европе, Южной Америке и Африке.

Facebook Messenger

Android, iOS, сайт

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Изначально «Сообщения» были частью Facebook, однако после выделились в отдельное приложение и отдельный сервис. Все основные функции мессенджеров здесь имеются — сообщения, чаты и звонки. Есть и свои модные «Истории» — короткие фото и видео, которые исчезают спустя сутки после публикации.

Facebook обожают американцы, это самый популярный способ общения в США. Всего в мире Messenger пользуется 1,2 миллиарда человек. Кстати, приложением можно пользоваться без аккаунта в Facebook, просто привязав его в номеру телефона.

ВКонтакте

Android, iOS, десктопная версия

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Это самое популярное и самое «активное» мобильное приложение в России. Здесь, как и других мессенджеров есть возможность отправлять сообщения и создавать чаты, недавно появилась бета-версия клиента для рабочего стола.

А вот звонков, секретных чатов и исчезающих сообщений пока нет, сквозным шифрованием соцсеть тоже пока не хвастается. Однако в придачу к мессенджеру есть множество других функций — например, музыка, видео, сообщества и игры.

ICQ

Android, iOS, десктопная версия

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

ICQ был крайне популярен в начале двухтысячных, а после пережил эпоху заката. Сообщаем: «аська» жива-здорова, но сейчас мало похожа на культовый мессенджер эпохи dial-up. Теперь в ней можно совершать голосовые и видеозвонки, отправлять стикеры и устраивать групповые чаты. Подойдет тем, кто до сих пор помнит свой «семизнак».

Signal Messenger

Android, iOS, расширение для Chrome

Вместо Skype: семь мессенджеров, которые стоят внимания

Вариант для параноиков. Именно Signal рекомендуют пользоваться Эвард Сноуден и правозащитная организация Фонд Электронных Рубежей, в приложении с самого начала реализовано сквозное шифрование. При необходимости можно проверить личность собеседника сверкой ключей безопасности.

В Signal есть привычные функции обмена сообщениями, групповых чатов, аудио- и видеозвонков. Можно отправлять «исчезающие сообщения», которые удалятся с устройства собеседника через заданное время.

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У Skype сложные времена. Уже трижды за последние месяцы мессенджер пережил серьезные сбои. К тому же обновление мобильных приложений вызвало раздражение многих...

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