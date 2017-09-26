МИНСК, 26 сен — Sputnik. Благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва ученые их института когнитивных наук во французском Лионе смогли разбудить человека, находившегося 15 лет в коме после тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщают французские СМИ.



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"Мозг сохраняет способность формировать новые связи и чинить себя даже в столь критической ситуации", — заявили ученые.

Считается, что люди, пролежавшие в коме больше месяца, навсегда теряют шансы прийти в сознание, однако многие пациенты живут в таком состоянии десятки лет, прежде чем умрут, или родственники решаться на отключение систем жизнеобеспечения.

Пациент, которого вывели из комы, попал в автокатастрофу 15 лет назад, когда ему было 20 лет. Благодаря электрической стимуляции блуждающего нерва и таламуса он уже реагирует на слова и действия окружающих, может самостоятельно двигать шеей и выполнять простые действия.

Все эти положительные изменения, по словам биологов, проявлялись и на уровне электрической активности мозга. На ЭЭГ пациента появились изменения, свидетельствующие о наличии рудиментарного сознания, а число активных связей между разными отделами мозга заметно выросло.

Сейчас ученые готовятся провести новые клинические испытания с большим числом добровольцев, которые, помогут подтвердить полученные ими результаты и понять, что нужно сделать для дальнейшего улучшения состояния людей в коме.