Microsoft Office 2019 анонсирован и выйдет в следующем году

Microsoft официально представила Office 2019 на мероприятии Microsoft Ignite, проходящем в Орландо.

Microsoft Office 2019 будет содержать обновленные приложения Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также серверные версии SharePoint, Exchange и Skype для бизнеса. Новая версия пакета ориентирована на клиентов, которые не пользуются подпиской Office 365, и предоставит для них новые IT-возможности. Обещаны улучшения в работе с цифровым пером, такие как распознавание силы нажатия, эффектов наклона и повторения. Приложение Excel получит более подробные формулы и диаграммы. PowerPoint отличится такими функциями, как Morph и Zoom, что позволит визуально разнообразить презентации.





Пока более детальной информации нет, но Microsoft обещает рассекретить подробности в ближайшие несколько месяцев.

Публичная бета-версия Office 2019 выйдет ближе к середине, а финальная - во второй половине 2018 года.