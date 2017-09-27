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Аналитики прогнозируют 50 млн предзаказов на iPhone X

27.09.2017 02:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Известный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо прогнозирует от 40 до 50 млн предварительных заказов смартфона iPhone X. Такой вывод сделан на основе высокой заинтересованности пользователей системой распознавания лиц Face ID и 3D-камерой. По его словам, желающих пропустить iPhone 8 и перейти сразу на iPhone X не оттолкнет даже высокая цена устройства.

Аналитики прогнозируют 50 млн предзаказов на iPhone X

Тем временем Apple снизила объем заказов комплектующих для iPhone X почти в 2,5 раза. Справедливости ради стоит отметить, что данная стратегия является проверенной, а некоторые поставщики без корректировки брака и увеличения мощностей не справляются и с этим объемом. Но если Apple слишком задержит поставки, то и без того очевидные проблемы на старте могут стать катастрофическими.

iPhone X доступен для предзаказа с 27 октября, а поступит в продажу 3 ноября. Рекомендованная цена для российского региона стартует от 79 990 рублей, но опираясь на спекулятивные предложения iPhone 8, а также серьезный дефицит, вероятный ценник iPhone X до конца года будет на уровне 200 000 рублей.

 
 
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Известный аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо прогнозирует от 40 до 50 млн предварительных заказов смартфона...

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