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LG представила гнущиеся OLED-лампы

27.09.2017 10:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания LG на выставке DesignJunk в Лондоне представила гнущиеся лампы, выполненные по технологии OLED. Об этом пишет ресурс chudo.tech.

LG представила гнущиеся OLED-лампы

Основная особенность новинок состоит в том, что их можно сгибать. Благодаря этому из нескольких базовых по форме ламп предлагается сооружать разнообразные светильники. Гибкость обеспечивает фирменная технология Plastic OLED. Отмечается, что благодаря ей светильники также будут более устойчивы к повреждениям, чем их стеклянные аналоги.

LG представила гнущиеся OLED-лампы

Представители LG заявляют, что срок службы новых ламп составляет от 30 до 40 тысяч часов. Если использовать их по 10 часов в день, то они продержатся около 13 лет. Еще одна «фишка» новых изогнутых ламп — возможность плавной регулировки цветовой температуры на более теплые или холодные оттенки.

Массовое производство новых гнущихся ламп планируют запустить в начале 2018 года.

 
 
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Компания LG на выставке DesignJunk в Лондоне представила гнущиеся лампы, выполненные по технологии OLED. Об этом пишет ресурс chudo.tech.

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