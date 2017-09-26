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Разработано мобильное приложение с дополненной реальностью для путешествий по Борисову

27.09.2017 17:19 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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На 24-й международной выставке «Турбизнес-2017» состоялась презентация мобильного приложения с дополненной реальностью «Мой город — Борисов», сообщает БЕЛТА.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Разработчик приложения, директор ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова» Петр Кушняров рассказал, что оно позволяет ознакомиться с историческими местами города как дистанционно, так и непосредственно на месте, с использованием системы дополненной реальности. Он пояснил принцип работы приложения: «Включается камера телефона. При ее наведении на памятник на экране появляется интерактивный гид, который начинает экскурсию с полной информацией об объекте. При этом человек может находиться с любой стороны памятника».

На данный момент приложение содержит информацию о 10 исторических объектах, в том числе о здании железнодорожного вокзала, памятнике жертвам фашизма, Свято-Воскресенском соборе, костеле, укреплениях времен Отечественной войны 1812 года. В ближайшие месяцы планируется увеличить количество объектов до 50, в более далекой перспективе — более чем до 250.

Приложение работает на устройствах системы Android, в будущем оно будет доступно для всего спектра мобильных устройств. Его можно скачать на личном сайте разработчика, в планах — публикация в Play Market и App Store.

24-я международная выставка «Турбизнес» проходит в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» с 27 по 29 сентября. Тематика экспозиции — въездной и выездной, спортивный и приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм. На выставке демонстрируют спортивную и туристскую одежду, снаряжение и оборудование, картографическую и сувенирную продукцию. Представлены туроператоры и турагенты, транспортные компании. Программа предусматривает презентации, круглые столы, семинары по актуальным проблемам отрасли. Сегодня состоялась презентация туристических программ, экскурсионных маршрутов для путешествий по Беларуси.

 
 
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На данный момент приложение содержит информацию о 10 исторических объектах. В ближайшие месяцы планируется увеличить количество объектов до 50, в более далекой...

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