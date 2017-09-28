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Город туманов, холмов и бомжей. Что мы увидели на улицах Сан-Франциско
28.09.2017 08:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сан-Франциско — уникальный город. Он сильно отличается от мегаполисов, которые мы увидели во время путешествия. Здесь американская культура переплетается с европейской, азиатской и латиноамериканской, огромные небоскребы сменяют небольшие двухэтажные дома, а зябкий всепроникающий утренний туман — теплое калифорнийское солнце.
За двадцать дней
Америка очень неохотно меняется с годами. И поэтому то, что мы увидели своими глазами в Сан-Франциско, почти на 100% совпало с тем, что описали в 30-х годах прошлого века вдохновители нашего путешествия — Ильф и Петров.
Вот, что они рассказали про этот город в «Одноэтажной Америке»:
«Это самый красивый город в Соединенных Штатах Америки. Вероятно, потому, что нисколько Америку не напоминает. Большинство его улиц подымаются с горы на гору. Автомобильная поездка по Сан-Франциско похожа на аттракцион «американские горы» и доставляет пассажиру много сильных ощущений. Тем не менее в центре города есть кусок, который напоминает ровнейший в мире Ленинград, с его площадями и широкими проспектами. Все остальные части Сан-Франциско — это чудесная приморская смесь Неаполя и Шанхая. Сходство с Неаполем мы можем удостоверить лично. Сходство с Шанхаем находят китайцы, которых в Сан-Франциско множество.
На наш иностранный взгляд, Сан-Франциско больше похож на европейский город, чем на американский. Здесь, как и везде в Соединенных Штатах Америки, непомерное богатство и непомерная нищета стоят рядышком, плечо к плечу, так что безукоризненный смокинг богача касается грязной блузы безработного грузчика. Но богатство здесь хотя бы не так удручающе однообразно и скучно, а нищета хотя бы живописна».
Сан-Франциско, расположенный на северной оконечности одноименного полуострова, назван в честь католического святого Франциска Ассизского. Он был основан испанскими колонистами, построившими форт у пролива Золотые Ворота 29 июня 1776 года.
С 1821 года он был городом в независимой Мексике и завоеван Штатами в результате мексикано-американской войны. Практически через год в горах Сьерра-Невада было обнаружено золото, что вызвало золотую лихорадку 1849 года. Тогда Сан-Франциско называли Instant City («мгновенный город») — с января 1848-го по декабрь 1849 года количество жителей выросло с 1000 до 25000 человек, что сделало его самым крупным поселением на побережье.
Впрочем, сейчас, с населением около 870 тысяч человек (по данным на 2016 год), это лишь четвертый город в Калифорнии и 13-й — в США.
Как и писали советские путешественники, город местами напоминает «американские горки». Спуск, перекресток, спуск, перекресток, подъем, перекресток — так выглядит стандартный маршрут любого водителя в Сан-Франциско. И порой это даже не горки, а настоящие горы. В машине чувствуешь себя крайне некомфортно при трогании, а вот как порой выглядит парковка (нет, горизонт не завален):
Пешие прогулки в таких условиях становятся испытанием для неподготовленных гостей города. По Сан-Франциско нам пришлось много ходить — оставить авто в центре практически невозможно, платные паркинги довольно дорогие, а штрафы, понятно, еще больше. Вот вам цифра — за один 2015 год муниципальные власти заработали на таких штрафах
А посмотреть в интернациональном городе, где около 40% жителей — иностранцы, есть на что. Например, на огромный Чайна-таун. Кстати, это самый большой китайский квартал в мире за пределами Азии и самый старый в Северной Америке.
С каждым годом количество китайцев здесь только увеличивается. По состоянию на 2010 год, белые составляли около 48% от общего числа жителей Сан-Франциско, афроамериканцы — менее 7%, а азиаты — около 33%, то есть треть всего населения.
Поэтому неудивительно, что, начиная с 1970 года, в Чайна-тауне проводится ежегодный Китайский новогодний парад.
Еще одна отличительная черта Сан-Франциско — здесь одно из самых больших ЛГБТ-сообществ в мире. По данным опроса 2015 года, нетрадиционной сексуальной ориентации в городе придерживается 6,2% населения. Это самый высокий показатель среди крупнейших городов мира. Считается, что такая ситуация связана с миграцией геев и лесбиянок из консервативной провинции в крайне либеральный мегаполис.
Центр притяжения ЛГБТ-сообщества Сан-Франциско — квартал Кастро. С ним связана история политического взлета Харви Милка (первый открытый гей, избранный на государственный пост), здесь появился самый известный символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг и прошел первый в мире ЛГБТ-кинофестиваль «Фреймлайн».
Местные называют Сан-Франциско «городом у залива» (The City by the Bay), просто «городом» (The City) или «Сан-Франом», а вот ранее использовавшееся «Фриско» уже не в ходу.
Жители воспринимают его, как оскорбление города, отчасти из-за созвучия со словом «урод» («freak»). Кстати, по этому слову и определяются туристы — местные «Фриско» никогда не скажут.
Спускаемся к заливу. Вдоль пирсов по широкой улице Эмбаркадеро прогуливается множество людей — местных и туристов.
Доступ на пирсы, как правило, свободный. На некоторых из них можно посидеть на лавочках, обращенных к заливу, или понаблюдать за кораблями.
К услугам туристов множество ресторанов, магазинов сувениров, морских экскурсий, в том числе на когда-то знаменитую островную тюрьму Алькатрас.
Набережная пропитана дикой смесью запахов моря, уличной еды, марихуаны и мочи. В Сан-Франциско очень много бомжей — по последним данным, их здесь
Бездомных в Сан-Франциско настолько много, что этот фактор становится одним из основных для путешественников при выборе отеля. «Здесь много бомжей, не дают пройти», «ночью страшно из-за бездомных», «бездомных немного, хороший отель» — такие и подобные отзывы встречали мы на Booking, перед тем, как сделать заказ.
Как рассказали нам местные, большое количество бездомных в городе появилось благодаря либеральности законов и мягкому климату. Для очень многих из них жизнь на улице — это не необходимость, а осознанный выбор, образ жизни, или протест против истэблишмента.
Бездомные часто попадают в полицейские сводки, однако мы агрессивного поведения за два дня нахождения в городе не встречали.
Зато нас испугал знаменитый человек-куст!
Это «San Francisco Bush Man» — Дэвид Джонсон, который
Еще одна достопримечательность Сан-Франциско, которую чаще всего ассоциируют с этим городом, — огромный мост «Золотые Ворота» (Golden Gate). Он был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в мае 1937 года и до 1964 года.
Строительство моста заняло около 4 лет. Общая длина — 2737 м, а высота проезжей части над поверхностью воды во время прилива составляет 67 м.
Ильф и Петров увидели мост в самом начале 1936 года — в разгар его строительства. И вот каковы были их впечатления о нем:
«Эмпайр Стейт Билдинг, Ниагара, фордовский завод, Гранд-каньон, дамба Гувера, секвойи и теперь висячие сан-францискские мосты, — все это были явления одного порядка. Американская природа и американская техника не только дополняли друг друга, чтобы, объединившись, поразить воображение человека, подавить его, — они давали очень выразительные и точные представления о размерах, размахе и богатстве страны, где все во что бы то ни стало должно быть самое высокое, самое широкое и самое дорогое в мире.
Если уж блестящие дороги, то полтора миллиона километров! Если уж автомобили, то двадцать пять миллионов штук! Если уж дом, то сто два этажа! Если уж висячий мост, то с главным пролетом в полтора километра длиною».
Кстати, чисто формально, мост с той поры так и не закончили — его постоянно красят из-за климатических условий. «Как только прошли с одного конца до другого, настает время начинать по-новой», — рассказали нам местные жители.
В поисках хорошего кадра мы отправились на другой берег залива через «Золотые ворота» в 6 утра. Однако тут нас встретила еще одна сан-францисская знаменитость — густой туман, который накрывает город по утрам.
Кстати, поездка по мосту Golden Gate платная (такая же ситуация почти со всеми большими мостами в США). При этом ваш проезд фиксируется только в одну сторону — при въезде в город. Заплатить 8 долларов можно через интернет, просто указав номер машины и дату проезда (даже будущую, если вы ее знаете).
Через два часа ожиданий в промозглом холоде фотографу удалось поймать проблеск солнца и сделать замечательный кадр:
Красиво сфотографировать город с другой стороны залива у нас не получилось, поэтому днем мы приехали еще на одну живописную точку — холмы Твин Пикс, территориально расположенные в самом центре Сан-Франциско.
Поднимаясь вверх, вы проезжаете красивые двух- и трехэтажные здания в викторианском стиле.
И здесь вы тоже можете попасть в туман. Облака нависают так низко, что вам еще должно повезти с хорошим кадром. Но если выглядывает солнце, отсюда открывается великолепный вид на даунтаун.
На следующий день мы попрощаемся с Сан-Франциско, впереди останется последний пункт нашего большого путешествия — Лос-Анджелес. Но до этого нас ждало очередное интересное интервью, читайте его на портале на следующей неделе!
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Сан-Франциско — уникальный город. Он сильно отличается от мегаполисов, которые мы увидели во время путешествия. Здесь американская культура переплетается...
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