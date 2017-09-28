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Опубликовано видео крушения ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3
28.09.2017 10:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Газета «Взгляд» опубликовала
Напомним, что инцидент произошел на аэродроме Шайковка (Калужская область) 14 сентября.
Причиной аварии стал отказ датчиков скорости во время разбега, рассказал изданию неназванный высокопоставленный источник в ВКС России. Датчики могли отказать из-за попадания воды из отстойника системы в магистраль замера скорости при продольном ускорении на разбеге.
С этой проблемой экипажи Ту-22М3 сталкивались уже дважды. Экипажи тоже вынуждены были прекращать взлет. Благодаря тому, что заправлены самолеты были не полностью, взлет удавалось прекратить до конца полосы.
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Газета «Взгляд» опубликовала видео крушения сверхзвукового ракетоносца- бомбардировщика Ту-22М3, которое прислал в редакцию один из очевидцев аварии.
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