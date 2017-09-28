Белорус, чей стартап купила Google, собирает команду для нового проекта

Спустя чуть больше месяца после громкой сделки с Google известные белорусские ИТ-бизнесмены Юрий Мельничек и Юрий Гурский запускают новый проект. Новый стартап будет вести разработку в области нейронных сетей и дополненной реальности, а главный офис новой компании будет располагаться в Минске. Об этом пишет dev.by.



Юрий Мельничек

Детали нового проекта от успешного тандема пока в секрете. На своей странице в Facebook Юрий Мельничек перечислил «умных и мотивированных» специалистов, в которых нуждается команда нового проекта, — описание включает стандартный для AR-приложений набор компетенций.

Юрий Мельничек был сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года.

В конце 2016 года его новая компания AIMATTER запустила приложение Fabby, позволяющее менять фон селфи с помощью нейронных сетей. Долгосрочной целью было объявлено построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта. А уже в августе 2017 года компанию приобрела Google. Мельничек подчеркивал , что это первый случай, когда ИТ-гигант с мировым именем полностью приобретает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную фирму в другой юрисдикции.