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Белорус, чей стартап купила Google, собирает команду для нового проекта
28.09.2017 10:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Спустя чуть больше месяца после
Детали нового проекта от успешного тандема пока в секрете. На своей странице в Facebook Юрий Мельничек
Юрий Мельничек был сооснователем картографического проекта Maps.me, который в 2014 году вместе с командой выкупила Mail.Ru Group. Он покинул холдинг летом 2016 года.
В конце 2016 года его новая компания AIMATTER запустила приложение Fabby, позволяющее менять фон селфи с помощью нейронных сетей. Долгосрочной целью было объявлено построить в Беларуси большой исследовательский центр в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта. А уже в августе 2017 года компанию приобрела Google. Мельничек
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Спустя чуть больше месяца после громкой сделки с Google известные белорусские ИТ-бизнесмены Юрий Мельничек и Юрий Гурский запускают новый проект. Новый стартап...
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