Xiaomi представила видеорегистратор за 28 долларов

Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила автомобильный видеорегистратор, сообщает Gizmochina.





Регистратор оснащается модулем камеры Sony IMX323 и умет снимать видео с широким углом обзора (130 градусов) в разрешении 1920 на 1080 пикселей. Представители компании заявляют, что этого хватит для захвата трех полос движения. Кроме того, в аппарате используется сферическая линза с 7-слойным покрытием, которая улучшает цветопередачу во время съемки и предотвращает появление бликов.

Еще у регистратора есть возможность управления голосом, а также связи со смартфоном через Wi-Fi для просмотра видео с камеры в реальном времени. Цена гаджета составляет около 28 долларов.

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