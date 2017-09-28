ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число пользователей Instagram превысило 800 млн

29.09.2017 02:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Число пользователей социальной сети Instagram превысило 800 млн, и компания приурочила к этому достижению выход некоторых новых функций сервиса. 

Одной из них является улучшенная модерация комментариев - теперь есть возможность указать как групповую, так и индивидуальную приватность на публикациях.

Число пользователей Instagram превысило 800 млн

Другим дополнением является возможность анонимного горячей линии при стриминге LiveVideo. С ее помощью можно получить прямую помощь волонтера или консультацию сервиса.

Число пользователей Instagram превысило 800 млн

Наконец, в режиме «Истории» были добавлены новые наборы стикеров, которыми можно лучше выразить чувства симпатии к автору публикации.

Число пользователей Instagram превысило 800 млн

Новая версия официального приложения Instagram  доступна для iOS, Android и Windows 10.

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число пользователей социальной сети Instagram превысило 800 млн, и компания приурочила к этому достижению...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
GoPro представила экшен-камеру Hero6 Black и 360-градусную камеру Fusion
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика