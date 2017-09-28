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Число пользователей Instagram превысило 800 млн
29.09.2017 02:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Число пользователей социальной сети Instagram превысило 800 млн, и компания приурочила к этому достижению выход некоторых новых функций сервиса.
Одной из них является улучшенная модерация комментариев - теперь есть возможность указать как групповую, так и индивидуальную приватность на публикациях.
Другим дополнением является возможность анонимного горячей линии при стриминге LiveVideo. С ее помощью можно получить прямую помощь волонтера или консультацию сервиса.
Наконец, в режиме «Истории» были добавлены новые наборы стикеров, которыми можно лучше выразить чувства симпатии к автору публикации.
Новая версия официального приложения Instagram доступна для iOS, Android и Windows 10.
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Число пользователей социальной сети Instagram превысило 800 млн, и компания приурочила к этому достижению...
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