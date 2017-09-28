5 худших доказательств того, что Земля плоская

В последние месяцы в Сети снова принялись обсуждать форму нашей планеты. Сообщества сторонников теории плоской Земли уже насчитывают тысячи участников, а счет тематических видео на YouTube пошел на миллионы. 42.TUT.BY собрал пять случаев, когда адепты плоской Земли переходили от рассуждений к экспериментам — не самым убедительным, но весьма забавным.



Изображение: Même Pas Mal / twitter.com

Сторонники теории плоской Земли уверены, что человечество живет не на шаре, а на гладкой поверхности. Знания об округлой планете — это результат заговора правительств и тайных обществ. Все снимки из космоса они считают подделкой, а гравитацию отрицают как недоказанную теорию.

Такие люди были всегда. Однако в последние месяцы они попадают в новости с завидной регулярностью из-за настойчивых попыток открыть глаза всем остальным.

Замерить плоскость строительным уровнем



Изображение: D. Marble / youtube.com

В мае американец Дэррил Марбл взял с собой в самолет строительный уровень и положил его на столик в спинке переднего кресла. Мужчина подсчитал, что за 23 минуты эксперимента самолет преодолеет 326 километров.

Он предположил, что если Земля имеет изогнутую поверхность, то траектория самолета отклонится от горизонтали на 8 километров. По мнению Марбла, это значит, что пилоту пришлось бы опустить нос самолета, чтобы компенсировать изгиб. Однако на протяжении всей записи уровень лежал горизонтально.



Изображение: D. Marble / youtube.com

«Поймите, гравитация — это еще одна теория, — уверяет он. — Другие сказали вам, что это правда, хватит это защищать! Теперь мы сражаемся с врагом!»

Видео с экспериментом стало вирусным, его посмотрели более миллиона раз. Пользователи Твиттера принялись соревноваться в остроумии. «Ему следовало полететь в Китай, 90-градусный наклон поразил бы его», — написал один комментаторов. «Чувак, я думаю, ты действительно заслужил билет на космическое путешествие», — пошутил другой.

Подпрыгнуть

В июле российский школьник Максим Ожерельев опубликовал свое самое известное видео. Последовательный сторонник теории плоской Земли решил объяснить, почему неправы те, кто верит в планету-шар и заодно поделился опытом несложного «эксперимента».



Изображение: Максим Ожерельев / youtube.com

«Вот я прыгнул. Земля вращается со скоростью 400 километров в секунду. Я опускаюсь. На том же месте! Думаю, почему Земля не сделала вот это *** [нелепое] перемещение и я на 400 метров куда-то не улетел?», — рассуждает мальчик.

Так же среди школьник предложил посмотреть по сторонам — сам он видит и чувствует, что живет на плоской Земле. Итальянский математик Торичелли, которые создал первый барометр, по мнению мальчика, ничего не доказал.

После того, как школьник прославился в Сети, продюсеры шоу «Доброе утро» Первого канала начали искать экспертов, которые могли бы представить доказательства того, что Земля плоская. Правда, в эфир программа на эту тему пока не вышла.

Запустить спутник на орбиту

Популярный американский рэпер B.o.B давно пытается доказать всем, что Земля плоская. В прошлом году он принялся публиковать в своем твиттере фотографии пейзажей, на которых горизонт выглядит, как линия.

«Города на заднем плане — в 16 милях друг от друга… Где кривая? Пожалуйста, объясните это»

В ответы пришел известный физик Нил Деграсс Тайсон. Он объяснил , что кривизна Земли действительно визуально скрадывает часть высоты города. Однако она «прячет» только нижнюю часть зданий, поэтому города с высотками видно даже издалека.

B.o.B не согласился и записал песню Flatline («Плоская линия»), где раскритиковал «глобалистов». К примера, там есть такие строчки:

Используйте здравый смысл, Почему NASA — часть министерства обороны? Они разделили моря на 33 градуса Кормят детей массонщиной, бро, осторожнее с тем, что читаешь!



Изображение: Comedy Central / laughingsquid.com

Физик ответил — и тоже записал трек , где упрекнул рэпера в попытке рассуждать о том, в чем тот не разбирается.

Как насчет смены сезонов? Планета вращается вокруг солнца, какие еще нужны причины? Я знаю, что у нас свобода слова, но пожалуйста, Кто-нибудь, остановите это

Но и это не помогло. Недавно B.o.B объявил о сборе денег на запуск нескольких воздушных шаров и спутников в космос «для экспериментальных исследований». В качестве цели он указал миллион долларов, на момент написания статьи было собрано чуть больше трех тысяч.

Посветить лазером вдаль

Несколько групп энтузиастов пытались проверить кривизну планеты с помощью лазера. Задумка такая: лазер нужно установить Земле на определенной высоте и посветить в удаленную точку — например, на другой берег озера или залива.



Изображение: Dr. Zack / youtube.com

Так как луч лазера абсолютно прямой, его можно использовать как линейку. Блогер под ником Dr. Zack направил луч на залив под углом 0,005° вверх и рассчитал с точностью до сантиметра на какой высоте луч должен находиться в разных точках при удалении от берега.

Две команды с камерами расположились на берегу и в лодке, переговариваясь между собой по рации. До какого-то момента лазер был виден — блогер решил, что его расчеты верны и плоскость Земли получилось доказать.

На расстоянии в шесть километров от берега рассмотреть луч с лодки уже не получалось, а нижняя часть лодки перестала быть видна с берега. Энтузиаст объяснил это «неравномерной переходной зоной плотности» воды и решил, что его эксперимент удался.

Внимательно посмотреть на дорогу



Изображение: jeranism / youtube.com

Австралийский блогер jeranism проехал на своем автомобиле 144 километра по трассе и записал ведь путь на видео. Он подсчитал, что если бы Земля была шаром, то за время пути он поднялся бы на 1,6 километра.

Однако на протяжении всей поездки дорога была абсолютно плоской. Никакой кривизны он не заметил. Мужчина специально записал весь путь на камеру без монтажных склеек и опубликовал запись на YouTube, чтобы любой мог в этом убедиться.

«Итак, я все еще жду, когда вы покажете мне, где изгиб», — обращается он к зрителям в конце поездки. Изгиб показать никто не смог.