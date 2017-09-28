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5 худших доказательств того, что Земля плоская
29.09.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В последние месяцы в Сети снова принялись обсуждать форму нашей планеты. Сообщества сторонников теории плоской Земли уже насчитывают тысячи участников, а счет тематических видео на YouTube пошел на миллионы. 42.TUT.BY собрал пять случаев, когда адепты плоской Земли переходили от рассуждений к экспериментам — не самым убедительным, но весьма забавным.
Сторонники теории плоской Земли уверены, что человечество живет не на шаре, а на гладкой поверхности. Знания об округлой планете — это результат заговора правительств и тайных обществ. Все снимки из космоса они считают подделкой, а гравитацию отрицают как недоказанную теорию.
Такие люди были всегда. Однако в последние месяцы они попадают в новости с завидной регулярностью из-за настойчивых попыток открыть глаза всем остальным.
Замерить плоскость строительным уровнем
В мае американец Дэррил Марбл взял с собой в самолет строительный уровень и положил его на столик в спинке переднего кресла. Мужчина подсчитал, что за 23 минуты эксперимента самолет преодолеет 326 километров.
Он предположил, что если Земля имеет изогнутую поверхность, то траектория самолета отклонится от горизонтали на 8 километров. По мнению Марбла, это значит, что пилоту пришлось бы опустить нос самолета, чтобы компенсировать изгиб. Однако на протяжении всей записи уровень лежал горизонтально.
«Поймите, гравитация — это еще одна теория, — уверяет он. — Другие сказали вам, что это правда, хватит это защищать! Теперь мы сражаемся с врагом!»
Подпрыгнуть
В июле российский школьник Максим Ожерельев опубликовал свое самое известное видео. Последовательный сторонник теории плоской Земли решил объяснить, почему неправы те, кто верит в планету-шар и заодно поделился опытом несложного «эксперимента».
«Вот я прыгнул. Земля вращается со скоростью 400 километров в секунду. Я опускаюсь. На том же месте! Думаю, почему Земля не сделала вот это *** [нелепое] перемещение и я на 400 метров куда-то не улетел?», — рассуждает мальчик.
Так же среди школьник предложил посмотреть по сторонам — сам он видит и чувствует, что живет на плоской Земле. Итальянский математик Торичелли, которые создал первый барометр, по мнению мальчика, ничего не доказал.
После того, как школьник прославился в Сети, продюсеры шоу «Доброе утро» Первого канала начали искать экспертов, которые могли бы представить доказательства того, что Земля плоская. Правда, в эфир программа на эту тему пока не вышла.
Запустить спутник на орбиту
Популярный американский рэпер B.o.B давно пытается доказать всем, что Земля плоская. В прошлом году он принялся публиковать в своем твиттере фотографии пейзажей, на которых горизонт выглядит, как линия.
«Города на заднем плане — в 16 милях друг от друга… Где кривая? Пожалуйста, объясните это»
В ответы пришел известный физик Нил Деграсс Тайсон. Он
B.o.B не согласился и
Физик ответил — и тоже записал
Но и это не помогло. Недавно B.o.B
Посветить лазером вдаль
Несколько групп энтузиастов пытались проверить кривизну планеты с помощью лазера. Задумка такая: лазер нужно установить Земле на определенной высоте и посветить в удаленную точку — например, на другой берег озера или залива.
Так как луч лазера абсолютно прямой, его можно использовать как линейку. Блогер под ником Dr. Zack
Две команды с камерами расположились на берегу и в лодке, переговариваясь между собой по рации. До какого-то момента лазер был виден — блогер решил, что его расчеты верны и плоскость Земли получилось доказать.
На расстоянии в шесть километров от берега рассмотреть луч с лодки уже не получалось, а нижняя часть лодки перестала быть видна с берега. Энтузиаст объяснил это «неравномерной переходной зоной плотности» воды и решил, что его эксперимент удался.
Внимательно посмотреть на дорогу
Австралийский блогер jeranism
Однако на протяжении всей поездки дорога была абсолютно плоской. Никакой кривизны он не заметил. Мужчина специально записал весь путь на камеру без монтажных склеек и опубликовал запись на YouTube, чтобы любой мог в этом убедиться.
«Итак, я все еще жду, когда вы покажете мне, где изгиб», — обращается он к зрителям в конце поездки. Изгиб показать никто не смог.
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В последние месяцы в Сети снова принялись обсуждать форму нашей планеты. Сообщества сторонников теории плоской Земли уже насчитывают тысячи участников, а счет...
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