iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

В Тайване во время подзарядки взорвался новый iPhone 8 Plus. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на местные СМИ.





Мировые продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали во многих странах мира, в том числе в Тайване. По сообщению местных СМИ, женщина по имени Ву (Wu) из города Тайчжун приобрела увеличенную версию смартфона в золотом цвете на 64 ГБ 23 сентября. Гаджет нормально проработал до вечера вторника (26 сентября), когда взорвался во время подзарядки.





Как утверждается, женщина использовала оригинальный провод и адаптер питания, а сам смартфон был заряжен на 70%. Через три минуты после подключения к электросети произошел взрыв, который оторвал дисплей устройства от остального корпуса. После инцидента смартфон отправили на завод для исследования причин возникновения взрыва.

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