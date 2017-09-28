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iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

29.09.2017 10:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Тайване во время подзарядки взорвался новый iPhone 8 Plus. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на местные СМИ.

iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

Мировые продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали во многих странах мира, в том числе в Тайване. По сообщению местных СМИ, женщина по имени Ву (Wu) из города Тайчжун приобрела увеличенную версию смартфона в золотом цвете на 64 ГБ 23 сентября. Гаджет нормально проработал до вечера вторника (26 сентября), когда взорвался во время подзарядки.

iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки

Как утверждается, женщина использовала оригинальный провод и адаптер питания, а сам смартфон был заряжен на 70%. Через три минуты после подключения к электросети произошел взрыв, который оторвал дисплей устройства от остального корпуса. После инцидента смартфон отправили на завод для исследования причин возникновения взрыва.

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В Тайване во время подзарядки взорвался новый iPhone 8 Plus. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на местные СМИ.

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