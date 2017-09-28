Илон Маск рассказал о сроках путешествия на Марс

Глава SpaceX представил обновленные планы по колонизации Луны и Марса, а также предложил быстрый способ путешествий в пределах Земли. Об этом он рассказал на Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.



Изображение: SpaceX / YouTube / businessinsider.com

SpaceX рассчитывает отправить две грузовые миссии на Марс в течение ближайших пяти лет. Маск рассчитывает, что к 2022 году люди смогут подтвердить или опровергнуть наличие воды на красной планете, уточнить потенциальные опасности и начать строительство необходимой инфраструктуры.

Первые переселенцы смогут прибыть на Марс в 2024 году. Это будет два экипажа, которые подготовят условия для следующих «волн» колонизаторов.

«Это очень амбициозные цели, — отмечает обозреватель engadget. — Возможно, нам следует ожидать задержку, так как SpaceX еще только разрабатывает технологии, необходимые для реализации планов».

Также Маск показал со сцены симуляцию путешествия между земными городами с использованием ракеты под кодовым названием BFR (Big Fucking Rocket). Она сможет выводить на орбиту Земли космический корабль, который потом садился бы на плавучих площадках вблизи больших городов.

Маск утверждает, что такой способ позволит пассажирам совершать «самые дальние поездки» всего за 30 минут и быть «где угодно на Земле менее чем через час».

И новая ракета, и космический корабль — пока только идеи. Маск надеется начать строительство ракеты BFR в ближайшие 6−9 месяцев.