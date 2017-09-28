ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

29.09.2017 11:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В торговом центре Galleria Minsk 29 сентября открывается новый магазин Apple уровня Premium Reseller. Отличительной особенностью второго столичного i-Store станет секция «гениев» с консультациями и обучением пользователей. Кроме того, в честь открытия покупателям предложили скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов Apple.

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня
Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Новый i-Store расположился на первом этаже торгового центра и будет работать в режиме шоу-рума. Здесь можно самостоятельно протестировать все новинки производителя от смартфонов и планшетов до новейших наушников Beats.

В магазине оборудовали специальную зону консультаций и обучения Flex Table. Каждый посетитель сможет сесть за стол и получить помощь от сотрудника магазина («гения»), в том числе по настройкам устройств Apple.

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

Торжественное открытие магазина начнется в 18.00. Начиная с 19 часов в магазине можно будет купить первые устройства.

Первых посетителей ждут развлечения «в стиле Apple». Музыканты сыграют небольшой концерт на iPad, а иллюзионисты покажут фокусы с помощью гаджетов Apple. Кроме того, каждый желающий сможет нарисовать свой портрет на iPad Pro c Apple Pencil, посоревноваться в играх на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности. Также среди посетителей разыграют всевозможные подарки.

Атриум торгового центра на один вечер превратят в «мир Apple» с зонами развлечений и обучения. Пока художник будет учить рисовать на iPad, фотограф поможет достичь максимального результата от iPhone-фотографии. В игровой зоне предложат посоревноваться в парах на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности.

Три устройства Apple можно будет купить со скидками. Планшет iPad (2017) с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi будет стоить 669 рублей против 896 рублей. MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем на 128 ГБ подешевел с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последней модели MacBook Pro с 128 ГБ встроенной памяти изменится с 3469 до 2599 рублей. Специальные цены будут действовать только в новом центре продаж в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября.

Смотрите, сколько стоят эти же гаджеты Apple в белорусских интернет-магазинах:

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре Galleria Minsk 29 сентября открывается новый магазин Apple уровня Premium Reseller. Отличительной особенностью второго столичного i-Store станет секция «гениев»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Сети 4G и 5G не готовы для «умных городов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика