Как выглядит новый минский магазин Apple, который открывается сегодня

В торговом центре Galleria Minsk 29 сентября открывается новый магазин Apple уровня Premium Reseller. Отличительной особенностью второго столичного i-Store станет секция «гениев» с консультациями и обучением пользователей. Кроме того, в честь открытия покупателям предложили скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов Apple.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Новый i-Store расположился на первом этаже торгового центра и будет работать в режиме шоу-рума. Здесь можно самостоятельно протестировать все новинки производителя от смартфонов и планшетов до новейших наушников Beats.

В магазине оборудовали специальную зону консультаций и обучения Flex Table. Каждый посетитель сможет сесть за стол и получить помощь от сотрудника магазина («гения»), в том числе по настройкам устройств Apple.





























Торжественное открытие магазина начнется в 18.00. Начиная с 19 часов в магазине можно будет купить первые устройства.

Первых посетителей ждут развлечения «в стиле Apple». Музыканты сыграют небольшой концерт на iPad, а иллюзионисты покажут фокусы с помощью гаджетов Apple. Кроме того, каждый желающий сможет нарисовать свой портрет на iPad Pro c Apple Pencil, посоревноваться в играх на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности. Также среди посетителей разыграют всевозможные подарки.

Атриум торгового центра на один вечер превратят в «мир Apple» с зонами развлечений и обучения. Пока художник будет учить рисовать на iPad, фотограф поможет достичь максимального результата от iPhone-фотографии. В игровой зоне предложат посоревноваться в парах на Apple TV и протестировать возможности дополненной реальности.

Три устройства Apple можно будет купить со скидками. Планшет iPad (2017) с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi будет стоить 669 рублей против 896 рублей. MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем на 128 ГБ подешевел с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последней модели MacBook Pro с 128 ГБ встроенной памяти изменится с 3469 до 2599 рублей. Специальные цены будут действовать только в новом центре продаж в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября.

Смотрите, сколько стоят эти же гаджеты Apple в белорусских интернет-магазинах: