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Apple раскрыла белорусским силовикам данные о 18 устройствах

29.09.2017 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусские правоохранительные органы за прошедшие полгода обратились в Apple с четырьмя запросами, все они были удовлетворены. Это следует из «отчета о прозрачности» компании за первую половину 2017 года.

Apple раскрыла белорусским силовикам данные о 18 устройствах
Фото: Reuters

Белорусская сторона отправила два запроса, которые касались 18 устройств. Apple предоставила данные по каждому из них. Еще силовиков интересовала информация о семи финансовых идентификаторах пользователей, эти запросы компания тоже удовлетворила.

Apple не сообщает, что именно хотели узнать правоохранительные органы и кому принадлежали устройства и идентификаторы.

«Обычно запросы об устройствах касаются информации о клиентах, связанных с устройствами, или подключением устройств к службам Apple», — объясняют составители отчета. Такие запросы могут использовать при поиске утерянных и украденных устройств, а также в расследовании дел о мошенничестве. 

В прошедшем полугодии компания получила более 30 тысяч запросов об устройствах от правоохранительных органов по всему миру. Рекордсменом стала Германия с 12 тысячами запросов, Apple удовлетворила 73% из них. Силовики из США отправили 4,4 тысячи запросов (данные предоставили по 80%), из России пришло 272 обращения (на 88% ответили положительно).

Белорусские силовики не впервые обращаются в Apple. В 2016 году их интересовала информация об одной учетной записи. Тогда компания полностью удовлетворила запрос, раскрыв данные, не связанные с контентом.

Наша страна не впервые появляется в «отчетах о прозрачности» крупных технологических компаний. Во второй половине 2016 года компания Google отказалась раскрыть данные о пяти аккаунтах. Во второй половине 2015 года белорусская сторона получила отказ от Facebook, а в 2013 году — от Apple.

 
 
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