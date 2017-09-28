|
Apple раскрыла белорусским силовикам данные о 18 устройствах
29.09.2017 12:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Белорусские правоохранительные органы за прошедшие полгода обратились в Apple с четырьмя запросами, все они были удовлетворены. Это
Белорусская сторона отправила два запроса, которые касались 18 устройств. Apple предоставила данные по каждому из них. Еще силовиков интересовала информация о семи финансовых идентификаторах пользователей, эти запросы компания тоже удовлетворила.
Apple не сообщает, что именно хотели узнать правоохранительные органы и кому принадлежали устройства и идентификаторы.
«Обычно запросы об устройствах касаются информации о клиентах, связанных с устройствами, или подключением устройств к службам Apple», — объясняют составители отчета. Такие запросы могут использовать при поиске утерянных и украденных устройств, а также в расследовании дел о мошенничестве.
В прошедшем полугодии компания получила более 30 тысяч запросов об устройствах от правоохранительных органов по всему миру. Рекордсменом стала Германия с 12 тысячами запросов, Apple удовлетворила 73% из них. Силовики из США отправили 4,4 тысячи запросов (данные предоставили по 80%), из России пришло 272 обращения (на 88% ответили положительно).
Белорусские силовики не впервые обращаются в Apple. В 2016 году их интересовала информация об одной учетной записи. Тогда компания полностью
Наша страна не впервые появляется в «отчетах о прозрачности» крупных технологических компаний. Во второй половине 2016 года компания Google
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правоохранительные органы за прошедшие полгода обратились в Apple с четырьмя запросами, все они были удовлетворены. Это следует из «отчета...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии