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Власти США потребовали включить радио на iPhone. Но его там нет
29.09.2017 14:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Федеральная комиссия связи США потребовала от Apple активировать FM-модуль на iPhone для того, чтобы люди могли получать оповещения о чрезвычайных происшествиях. Но его в последних смартфонах компании нет. Об этом
Руководитель службы Аджит Пай объяснил обращение тем, что обладатели iPhone могли не узнать об ураганах Харви, Ирма или Мария, когда они бушевали во Флориде, Пуэрто-Рико и Техасе. Как отметил в Bloomberg, устройства Apple занимают 40% рынка смартфонов в США.
«Я прошу Apple активировать FM-модули, которые находятся в iPhone. Пришло время компании взять на себя ответственность и поставить безопасность американского народа на первый план», — заявил Аджит Пай.
Требование поддержала Национальная ассоциация вещательных компаний США (National Association of Broadcasters), которая несколько лет требует от производителей смартфонов включить модули. К ней уже прислушались Motorola, LG и Samsung.
В Apple ответили на требование Федеральной комиссии связи и заявили, что в iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X нет радиомодулей. Поклонники радио могут послушать новостные станции через раздел в Apple Music или приложение «Радио» в watchOS 4.1.
Компания отметила, что обладатели iPhone обращаются в экстренные службы прямо через экран блокировки и получают уведомления о чрезвычайных случаях. Эту информацию подтвердил старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер.
Издание TechCrunch
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Федеральная комиссия связи США потребовала от Apple активировать FM-модуль на iPhone для того, чтобы люди могли получать оповещения о чрезвычайных происшествиях....
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