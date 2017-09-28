Власти США потребовали включить радио на iPhone. Но его там нет

Федеральная комиссия связи США потребовала от Apple активировать FM-модуль на iPhone для того, чтобы люди могли получать оповещения о чрезвычайных происшествиях. Но его в последних смартфонах компании нет. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Bloomberg.





Руководитель службы Аджит Пай объяснил обращение тем, что обладатели iPhone могли не узнать об ураганах Харви, Ирма или Мария, когда они бушевали во Флориде, Пуэрто-Рико и Техасе. Как отметил в Bloomberg, устройства Apple занимают 40% рынка смартфонов в США.

«Я прошу Apple активировать FM-модули, которые находятся в ​iPhone. Пришло время компании взять на себя ответственность и поставить безопасность американского народа на первый план», — заявил Аджит Пай.

Требование поддержала Национальная ассоциация вещательных компаний США (National Association of Broadcasters), которая несколько лет требует от производителей смартфонов включить модули. К ней уже прислушались Motorola, LG и Samsung.

В Apple ответили на требование Федеральной комиссии связи и заявили, что в iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X нет радиомодулей. Поклонники радио могут послушать новостные станции через раздел в Apple Music или приложение «Радио» в watchOS 4.1.

Компания отметила, что обладатели iPhone обращаются в экстренные службы прямо через экран блокировки и получают уведомления о чрезвычайных случаях. Эту информацию подтвердил старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер.

Издание TechCrunch добавило , что Apple убрала радио из гораздо более ранних моделей. FM-модули стояли в iPhone 6 и iPhone 6s, но они были встроены в процессоры и не подключены к антеннам. Даже если власти США заставят Apple включить модули, компания не сможет этого сделать на большинстве существующих моделей.

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