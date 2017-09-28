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Правительство США требует от Apple все больше данных пользователей

29.09.2017 15:06 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Корпорация Apple рассказала об увеличении количества запросов на раскрытие данных пользователей со стороны правительства.

В требованиях авторы запросов ссылаются на угрозу национальной безопасности США.

Правительство США требует от Apple все больше данных пользователей
© REUTERS/ Brendan McDermid
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За первые полгода 2017 года Apple получила почти 13,5 тысяч таких запросов, из которых требуемая информация была предоставлена по девяти тысячам аккаунтов. За аналогичный период прошлого года количество предоставленной информации было меньше почти в четыре раза.

Недавно компания получила письмо из Сената, в котором выражалась благодарность за функцию Face ID, которая будет доступна в iPhone X, сообщали СМИ. В письме, адресованном генеральному директору Apple, сенатор Аль Франкен высказал свое восхищение тем, что компания взяла на себя ответственность за безопасность системы и использовала для блокировки смартфона технологии фейс-трекинга.

 
Теги: Минск
 
 
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Американские власти утроили число запросов на раскрытие данных пользователей продукцией Apple.

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