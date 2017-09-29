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Работников правительства Крыма уволили за майнинг на рабочих местах

29.09.2017 17:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Два сотрудника Совета министров Крыма поплатились своими должностями за установку программного обеспечения для майнинга биткоинов на сервер правительства. Об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщил руководитель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин, пишет РБК.

Работников правительства Крыма уволили за майнинг на рабочих местах
Фото: Reuters

«Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», — цитирует Акшатина «РИА Новости».

Глава комитета пояснил, что речь идет о двух специалистах, работавших в ИТ-подразделении. По словам Акшатина, также они поставили на сервер крымского правительства вредоносное программное обеспечение, которое открывало доступ к хранящейся на нем информации. Параллельно в подвале здания было запущено более десятка компьютеров, которые давали этот доступ.

Глава комитета отметил, что злоумышленникам удалось заработать немного. «Точно не могу сказать, но меньше одного биткоина. Тогда [в феврале-марте 2017 года] биткоин был 1800 долларов, сейчас он стоит 4000 долларов. Если даже полбиткоина — это какие-то деньги», — заметил Акшатин, подчеркнув, что обналичить криптовалюту уволенные не успели.

 
 
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Два сотрудника Совета министров Крыма поплатились своими должностями за установку программного обеспечения для майнинга биткоинов на сервер правительства....

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