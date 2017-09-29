Работников правительства Крыма уволили за майнинг на рабочих местах

Два сотрудника Совета министров Крыма поплатились своими должностями за установку программного обеспечения для майнинга биткоинов на сервер правительства. Об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщил руководитель комитета по противодействию коррупции Крыма Александр Акшатин, пишет РБК .



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«Люди уволены. Я думаю, что в дальнейшем ни у кого желания не возникнет», — цитирует Акшатина «РИА Новости».

Глава комитета пояснил, что речь идет о двух специалистах, работавших в ИТ-подразделении. По словам Акшатина, также они поставили на сервер крымского правительства вредоносное программное обеспечение, которое открывало доступ к хранящейся на нем информации. Параллельно в подвале здания было запущено более десятка компьютеров, которые давали этот доступ.

Глава комитета отметил, что злоумышленникам удалось заработать немного. «Точно не могу сказать, но меньше одного биткоина. Тогда [в феврале-марте 2017 года] биткоин был 1800 долларов, сейчас он стоит 4000 долларов. Если даже полбиткоина — это какие-то деньги», — заметил Акшатин, подчеркнув, что обналичить криптовалюту уволенные не успели.