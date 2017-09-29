Невероятный ажиотаж: как прошло открытие нового магазина Apple в Минске

29 сентября в 19.00 в торговом центре Galleria Minsk открылся новый магазин i-Store со статусом Apple Premium Reseller. В честь этого события первым покупателям предложили серьезные скидки на популярные модели ноутбуков и планшетов.

Это вызвало настоящий ажиотаж — люди занимали очередь за несколько часов, а к моменту открытия у дверей собралось несколько сот человек. Очередь растянулась до другого конца холла и началась возле входа в продовольственный магазин.









Чтобы избежать давки, первых клиентов запускали группами по 20 человек. А самым первым покупателем стал минчанин Игорь, купивший MacBook Pro. Он ждал открытия в течение двух часов.









Спустя несколько минут еще несколько покупателей ушли с парой iPad и еще одной «прошкой».

Напомним, специальные цены действуют только в новом центре продаж в течение трех дней — с 29 сентября по 1 октября — при условии наличия товара. И во время открытия центра для журналистов (состоялось на несколько часов ранее) представители i-Store пообещали, что в первый день «гаджетов точно всем хватит». Неизвестно, ожидали ли они тогда такой ажиотаж.





























Напомним: три устройства Apple в новом магазине можно приобрести со скидками, в том числе и в рассрочку по карте «Халва» (на 6 месяцев).

Планшет iPad (2017) с 32 ГБ памяти и модулем Wi-Fi стоит 669 рублей против стандартной цены в 896 рублей. MacBook Air 2017 года выпуска с накопителем на 128 ГБ подешевел с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последней модели MacBook Pro с 128 ГБ встроенной памяти изменилась с 3469 до 2599 рублей.

Смотрите, сколько стоят эти же гаджеты Apple в белорусских интернет-магазинах: