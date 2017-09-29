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FCC требует от Apple активировать FM-приемники в iPhone, которыми они не оснащены.

29.09.2017 22:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала Apple активировать FM-приемники в актуальных iPhone с целью соответствия нормам общественной безопасности.

FCC считают, что смартфоны Apple должны иметь возможность оповещения пользователей о чрезвычайных ситуациях по радио. Проблема заключается в том, что все смартфоны Apple никогда не задействовали FM-применики в своих радиочастотных блоках, а начиная с iPhone 6s вообще ими не комплектуются.

FCC требует от Apple активировать FM-приемники в iPhone, которыми они не оснащены.

Купертинская компания уже дала комментарий, подчеркивая, что технических возможностей для активации FM в их смартфонах нет, но отметила, что заботится о безопасности пользователей в полной мере, предоставляя доступ к более современным решениям. Обладатели iPhone получают весь спектр важнейшей информации, включая правительственные уведомления, прямо с экрана блокировки.

Официального ответа от FCC пока не поступило.

 
 
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала Apple активировать FM-приемники в актуальных iPhone с...

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