|
FCC требует от Apple активировать FM-приемники в iPhone, которыми они не оснащены.
29.09.2017 22:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала Apple активировать FM-приемники в актуальных iPhone с целью соответствия нормам общественной безопасности.
FCC считают, что смартфоны Apple должны иметь возможность оповещения пользователей о чрезвычайных ситуациях по радио. Проблема заключается в том, что все смартфоны Apple никогда не задействовали FM-применики в своих радиочастотных блоках, а начиная с iPhone 6s вообще ими не комплектуются.
Купертинская компания уже дала комментарий, подчеркивая, что технических возможностей для активации FM в их смартфонах нет, но отметила, что заботится о безопасности пользователей в полной мере, предоставляя доступ к более современным решениям. Обладатели iPhone получают весь спектр важнейшей информации, включая правительственные уведомления, прямо с экрана блокировки.
Официального ответа от FCC пока не поступило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная комиссия по связи США (FCC) потребовала Apple активировать FM-приемники в актуальных iPhone с...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии