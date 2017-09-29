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Выход iPhone X может быть отложен до марта 2018

29.09.2017 22:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Многие аналитики предполагают, что Apple связи с производственными трудностями не сможет подготовить выход iPhone X к указанной дате - 3 ноября 2017 года.

Основные проблемы Apple все те же: поставщики комплектующих не могут отладить производство и исключить большое количество брака с фронтальной 3D-камерой, а также многострадальными OLED-панелями, которым из-за нее требуется вырез нестандартной формы. Уже давно стало очевидным, что спрос на iPhone X превысит предложение в несколько раз. Аналитик Джин Мюнстер уверен, что продажи сдвинут до января, а ведущий специалист из Jackdaw Research Джэн Доусон и вовсе называет первый квартал следующего года.

Выход iPhone X может быть отложен до марта 2018

Стоит отметить, что самой Apple задержка может оказаться на руку. Ведь весьма посредственные продажи iPhone 8 связывают с тем, что пользователи хотят дождаться выхода iPhone X, а уже потом принимать решение о покупке. Теперь же, весьма вероятно, альтернативы для любителей продукции купертинской компании на ближайшие полгода может и не быть.

 
 
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Многие аналитики предполагают, что Apple связи с производственными трудностями не сможет подготовить...

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