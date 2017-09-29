﻿ Зафиксирован инцидент со взрывом iPhone 8 Plus. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зафиксирован инцидент со взрывом iPhone 8 Plus

29.09.2017 22:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus.

Инцидент произошел в тайванском городе Тайчжун. Владелица утверждает, что приобрела 23 сентября iPhone 8 Plus в версии на 64 ГБ, и всего через несколько дней аппарат взорвался во время подзарядки. Она отметила, что использовала оригинальное зарядное устройство. Теперь смартфон будет отправлен на экспертизу, которая позволит выяснить, действительно ли произошедшее было следствием неисправности, и если так, не носит ли она системный характер.

Зафиксирован инцидент со взрывом iPhone 8 Plus

Ранее на этой неделе поступали сведенья о треске, доносящимся из громкоговорителя некоторых iPhone 8. Но Apple поспешно заверила, что баг будет устранен программно в следующем обновлении прошивки.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus. Инцидент произошел в тайванском городе Тайчжун....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Невероятный ажиотаж: как прошло открытие нового магазина Apple в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика