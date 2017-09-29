Зафиксирован инцидент со взрывом iPhone 8 Plus

Зафиксирован первый случай взрыва смартфона iPhone 8 Plus.

Инцидент произошел в тайванском городе Тайчжун. Владелица утверждает, что приобрела 23 сентября iPhone 8 Plus в версии на 64 ГБ, и всего через несколько дней аппарат взорвался во время подзарядки. Она отметила, что использовала оригинальное зарядное устройство. Теперь смартфон будет отправлен на экспертизу, которая позволит выяснить, действительно ли произошедшее было следствием неисправности, и если так, не носит ли она системный характер.





Ранее на этой неделе поступали сведенья о треске, доносящимся из громкоговорителя некоторых iPhone 8. Но Apple поспешно заверила, что баг будет устранен программно в следующем обновлении прошивки.