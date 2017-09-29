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SpaceX начнет колонизацию Марса в 2024 году

29.09.2017 23:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Глава компании SpaceX Илон Маск в ходе международного конгресса астронавтики, проходящем в Австралии, рассказал, что программа колонизации Марса перейдет в активную фазу в ближайщие пять лет, а первые колонисты-поселенцы прибудут на планету уже в 2024 году.

SpaceX начнет колонизацию Марса в 2024 году

SpaceX начнет с отправки двух грузовых миссий на Марс с помощью разрабатываемой сейчас многоразовой ракеты-носителя BFR. В несколько этапов будет подготовлена начальная инфраструктура для приема первых колонистов, которые, в свою очередь, разовьют ее для следующей партии.

Примечателен тот факт, что по задумке Маска, ракета BFR, имеющая высоту 106 метров, диаметр 9 метров, и обладающая полезной нагрузкой до 150 тонн, будет использоваться как в космических миссиях, так и в пассажирских целях, заменив собой авиаперелеты. При этом, цена билета не должна отличаться от привычных рейсов на самолете.

 
 
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Глава компании SpaceX Илон Маск в ходе международного конгресса астронавтики, проходящем в Австралии,...

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