То, что вам нужно срочно увидеть. Обзор Divinity: Original Sin 2

Если вы считаете, что современные игры слишком короткие, простые, что они не бросают реальный вызов, то вам срочно нужно увидеть Divinity: Original Sin 2. Это ролевая игра на сто часов, где половина времени отведена многогранной и проработанной до мелочей истории, а вторая половина полностью состоит из пошаговых боев, которые могут вызвать самые разные эмоции. Не всем зайдет, но настоящим хардкорщикам точно понравится.

Наша оценка игры: 9,5 из 10.





Divinity: Original Sin 2 совершенно безразлична к свободному времени игрока. Чтоб вы понимали, ее нельзя пробежать за двадцать часов, обращая внимание лишь на сюжет и полностью игнорируя второстепенные миссии.

Даже при таком раскладе нужно потратить как минимум вдвое больше — хотя бы потому, что придется долго и мучительно переигрывать битвы с врагами, значительно превосходящими ваших героев по силе. Низкоуровневые персонажи будут просто-напросто не готовы к таким трудностям.

К тому же, проносясь впопыхах мимо неважных на ваш взгляд вещей, вы натурально пропускаете целые куски игры, ради которых, в общем-то, весь праздник и затевался. Это все равно что посмотреть завязку первой части «Крестного отца», затем глянуть что-то из середины второй, а потом бегло ознакомиться с финалом трилогии. Вы будете в курсе того, что случилось, но столько всего пройдет мимо, что, можно сказать, вы совсем не видели фильм.





В начале Original Sin 2 можно выбрать одного из шести готовых персонажей или создать собственного. В отличие от большинства (если не всех) игр в жанре, ваше решение будет иметь долгоиграющие последствия. У героев своя история, которая иногда будет вплетаться в сюжет и порой даже конфликтовать с ним. Поэтому уже в первые секунды приходится делать вдумчивый выбор.

По сюжету в мир Divinity вторгаются демоны из параллельного измерения. Их привлекает Исток — аналог магии, которой обладает ограниченное количество существ в Ривеллоне. Маги, конечно же, становятся врагами всего сущего: на них охотятся представители специального Ордена.

Магистры этой организации вылавливают колдунов и отсылают их на остров-тюрьму, где с помощью специальных ошейников блокируют все магические силы. Главные герои Original Sin 2 — одни из таких волшебников, по разным причинам оказавшиеся в заключении.





Удивительно, но Original Sin 2 не распадается на основной сюжет, второстепенные квесты и бои со случайными призраками в очередной заброшенной крипте. Ведь как обычно бывает? Авторы говорят: «Вот у тебя есть главное задание, оно невероятно важное, но по пути к ключевому персонажу ты можешь выполнить пару необязательных поручений, а заодно убить всех бандитов в округе». Вы, конечно, все это делаете, но не из-за красивой истории, а потому что так герои получат больше опыта и быстрее вырастут в уровнях, став чуточку сильнее.

В Original Sin 2 все немножко иначе. У главного героя всегда есть некая магистральная линия, которой он придерживается и внутри нее ничего не может изменить. Например, в первом акте нужно убежать с острова-тюрьмы, и сделать это можно только угнав один-единственный корабль. По-другому никак. Но способов добраться до корабля сразу несколько.





Большинство квестов переплетены между собой и сильно связаны с основным сюжетом. Скажем, полученный в ходе самого рядового задания посох на самом деле может оказаться мощным оружием, который сильно облегчит прохождение. Но его можно также использовать в другом необязательном квесте: так вы потеряете магический предмет, но зато приобретете доброго знакомого. И у этого поступка будут свои последствия.

Не самую последнюю роль в таком разветвленном повествовании играет биография главного героя и его верных спутников. У них помимо основной и четкой цели спасти мир от злой магии есть еще персональный квест, который для кого-то из них может быть даже важнее всего, что происходит вокруг.





К примеру, у девушки-барда Лоусе в голове сидит какое-то существо, пытающееся контролировать ее действия. С ним время от времени приходится бороться, оно причиняет лишь неудобства, но позже оказывается, что эта самая магическая сущность тесно связана с тем, что происходит в мире игры. Внутриличностная борьба со временем перерастает в противостояние с еще одним врагом из другого измерения.

Такие истории есть у каждого героя в группе, и в зависимости от выбранных соратников будет слегка изменяться сюжет Original Sin 2. Выбрав, например, в качестве основного персонажа скелета Фейна, вы будете сталкиваться с агрессией: мало кто в Ривеллоне захочет иметь дело с нежитью, особенно когда в стране и так куча проблем с магией. Зато у него масса саркастических и остроумных реплик в диалогах, так что за Фейна играть невероятно весело.





Приключения в Original Sin 2 ждут героев на каждом шагу. Причем квесты почти всегда нестандартны. Однажды в своих странствиях игрок встретит двух коров, с которыми можно поговорить (вообще, навык общения с животными — невероятно полезная вещь). Выяснится, что вообще-то это люди, и они были такими не всегда: злая ведьма наложила на них заклятье. Придется красть зелье из дома колдуньи неподалеку, но позже выяснится, что и тут не все просто.

Часто многие конфликтные ситуации можно решить словом. Это общее место в ролевом жанре, но и здесь разработчики Original Sin 2 попытались сделать кое-что уникальное. На успех в спорах влияет не только навык красноречия, но и показатели силы, интеллекта и некоторых других характеристик. Собеседника можно грубо припугнуть или, напротив, миролюбиво убедить в своей правоте апеллируя к логике. Но рано или поздно все-таки придется скрестить клинки.





Бои в игре сложные (иногда даже слишком), они требуют хорошего понимания своих действий. Наобум победить, просто используя все умения подряд, не получится. Как и в первой части, схватки происходят в пошаговом режиме. У героев есть несколько очков действий, которые можно потратить на передвижение, атаку оружием или использование заклинаний.

Также важно учитывать место действия битвы. Если на земле пролита нефть, и противник находится прямо в этой луже, то разумно применить огненную магию. Даже самое простое заклинание вызовет взрыв, который нанесет больше урона, чем если использовать ту же магию, скажем, во время дождя.





Не лишним будет изучение рельефа: дальнобойных бойцов желательно размещать на возвышении. Так они получат прибавку к урону и не всегда будут в поле зрения врага. Вдобавок, полезно иметь в инвентаре каждого персонажа несколько свитков воскрешения. Убивают в Original Sin 2 довольно часто, так что умереть несколько раз за бой — стандартная практика.

При этом Original Sin 2 во многом вдохновляется старыми ролевыми играми. На месте и привычный изометрический вид (мы всегда смотрим на героев сверху и управляем ими только мышью), и стандартная разбивка персонажей по классам. Для максимальной эффективности лучше иметь в команде воина, мага, вора и еще кого-нибудь по желанию — например, некроманта. В таком случае ваша партия будет универсальной.





Но в этом есть и недостаток Original Sin 2: пытаясь подражать RPG из прошлого, игра порой создает такие условия, что кажется, что над вами просто издеваются. После пары довольно несложных боев вам подкидывают врагов, с которыми сражаться адски трудно. Причем это важный сюжетный эпизод, так что пропустить его или заболтать противников попросту нельзя. Нужно биться.

Приходится натурально переигрывать бой по десять, а то и больше раз, пробуя разные тактики и анализируя буквально каждый ход врага. Такая боевая система заставляет ответственно планировать свои действия: закупаться впрок зельями и свитками воскрешения, вдумчиво подбирать оружие и умения каждому герою, прокачивать персонажей таким образом, чтобы каждый компенсировал недостатки соратников.





Но иногда игра натурально может застать врасплох. В такие моменты нельзя взять и загрузить предыдущее сохранение. Оно либо отбросит назад настолько, что придется переигрывать солидный кусок, либо просто ничего не изменит. Приходится изворачиваться и из последних сил побеждать.

Или переключаться на низкий уровень сложности, что в случае с Original Sin 2 совершенно не стыдно: враги не станут глупее, они просто будут наносить вашим подопечным значительно меньше урона. Так вы не сможете похвастаться перед друзьями, что прошли игру на высоком уровне сложности, но вы хотя бы ее пройдете, что тоже достижение.





В случае, если совсем не получается победить какого-то непроходимого врага, можно переместиться на собственный корабль и с помощью магического зеркала изменить специализацию героев и их навыки. Это бывает полезно, ведь в самом начале игры, когда собираете команду, вы еще не знаете, какая комбинация классов вам подойдет лучше всего.

В этом заключается прелесть Original Sin 2. Игра постоянно подстегивает к экспериментам и самостоятельному изучению мира. Вам только говорят куда идти и с кем поболтать, чтобы продвинуть сюжет дальше, но каким способом вы доберетесь до нужного места и как будете общаться с важными (и не очень) персонажами — решать исключительно вам.





Этим игра отличается от всего того, что выходило в последнее время, и именно поэтому сейчас Original Sin 2 — один из главных претендентов на звание лучшей RPG 2017 года. Потому что более глубокую, интересную, необычную и сложную игру, которая бы еще и выглядела красиво, найти сложно.