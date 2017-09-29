ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Google не раскрыла белорусским властям данные аккаунта пользователя

30.09.2017 09:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера стало известно о том, что Apple пошла навстречу белорусским силовикам, а теперь Google поделилась своим «отчетом о прозрачности». За первое полугодие 2017 года в компанию пришел один официальный запрос от белорусских госорганов, и она его не удовлетворила.

Google не раскрыла белорусским властям данные аккаунта пользователя
Фото: Reuters

Обращение касалось одной учетной записи. Google не стала раскрывать по запросу никакие данные пользователя. Компания не указала, для чего нужна была пользовательская информация, и отнесла документ к категории «другие юридические запросы».

«Мы рассматриваем каждый полученный запрос на соответствие правовым нормам и политике Google, — объясняют представители компании. — Если мы чувствуем, что запрос слишком широк и требует слишком много информации, мы стремимся его сузить».

Чтобы получить от Google информацию о пользователе, государственное учреждение должно представить предусмотренный законом документ: повестку в суд, постановление суда или ордер на обыск. В зависимости от документа компания может раскрыть властям регистрационные данные пользователя, отметки времени и IP-адреса с которых выполнялся вход, а также содержание писем или платежную информацию.

Власти США за полгода отправили в Google 16 тысяч запросов пользовательских данных (81% удовлетворили), России — 318 запросов (удовлетворили 10%), Польши — 448 запросов (40% удовлетворили), Украины — 7 запросов (удовлетворили 14%).

Белорусские ведомства обращались в Google за пользовательскими данными всего два раза: в первой половине 2016 года и в первой половине 2017 — и оба раза получили отказ. Не получилось у официальных лиц и удалить видео с YouTube через официальный запрос в компанию в прошлом году.

 
 
Ссылка на источник 117
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера стало известно о том, что Apple пошла навстречу белорусским силовикам, а теперь Google поделилась своим «отчетом о прозрачности». За первое полугодие 2017 года...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
То, что вам нужно срочно увидеть. Обзор Divinity: Original Sin 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика