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Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone
30.09.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Открытие магазина Apple в ТРЦ Galleria Minsk вызвало вчера
Новая партия iPad и MacBook Pro уже доступна покупателям. Очередь за ними выстроилась с 9 часов утра, как только открылся торговый центр.
Кроме того, в i-Store установили специальные цены еще и на iPhone, скидки достигают 16%. Отличие от акционных MacBook и iPad — смартфоны нельзя купить в рассрочку по «Халве».
Так,
Ранее на открытии магазина Apple возник ажиотаж. Ближе к 6 часам вечера очередь «окольцевала» весь атриум, так что охранникам пришлось разбить людей на группы и рассредоточить вдоль торгового центра.
Причиной стали специальные цены - ряд устройств Apple продавали со скидкой 25%. Так,
А вот сколько стоят акционные товары в белорусских интернет-магазинах:
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Открытие магазина Apple в ТРЦ Galleria Minsk вызвало вчера небывалый ажиотаж. Сотни человек за три часа разобрали все планшеты iPad и ноутбуки MacBook, продававшиеся со скидкой...
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