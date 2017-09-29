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Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone

30.09.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Открытие магазина Apple в ТРЦ Galleria Minsk вызвало вчера небывалый ажиотаж. Сотни человек за три часа разобрали все планшеты iPad и ноутбуки MacBook, продававшиеся со скидкой 25%. В результате сегодня в i-Store привезли дополнительную партию акционных планшетов и ноутбуков и выставили специальные цены на iPhone.

Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone

Новая партия iPad и MacBook Pro уже доступна покупателям. Очередь за ними выстроилась с 9 часов утра, как только открылся торговый центр.

Кроме того, в i-Store установили специальные цены еще и на iPhone, скидки достигают 16%. Отличие от акционных MacBook и iPad — смартфоны нельзя купить в рассрочку по «Халве».

Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone

Так, iPhone 7 с 32 ГБ теперь стоит 1379 рублей (в обычные дни — 1599), та же модель, но со 128 ГБ — 1649 (против 1889 ранее). iPhone 7 Plus с З2 ГБ подешевел с 1949 до 1699 рублей, а с 128 ГБ — с 2239 до 1939 рублей.

iPhone 6s упал в цене с 1299 до 1129 рублей, а iPhone SE — с 849 до 749 рублей. Дешевле всего обойдется iPhone 6 с 32 ГБ — за 799 рублей при розничной цене в 949 рублей.

Ранее на открытии магазина Apple возник ажиотаж. Ближе к 6 часам вечера очередь «окольцевала» весь атриум, так что охранникам пришлось разбить людей на группы и рассредоточить вдоль торгового центра.

Ажиотаж после открытия магазина Apple продолжается. Теперь подешевели и iPhone

Причиной стали специальные цены - ряд устройств Apple продавали со скидкой 25%. Так, iPad последнего поколения с 32 ГБ памяти продавали за 669 рублей (против 896 рублей в обычные дни). Ноутбук MacBook Air 2017 года со 128 ГБ упал в цене с 2299 до 1719 рублей. Стоимость последнего 13-дюймового MacBook Pro со 128 ГБ изменилась с 3469 до 2599 рублей.

А вот сколько стоят акционные товары в белорусских интернет-магазинах:

 
 
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Открытие магазина Apple в ТРЦ Galleria Minsk вызвало вчера небывалый ажиотаж. Сотни человек за три часа разобрали все планшеты iPad и ноутбуки MacBook, продававшиеся со скидкой...

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