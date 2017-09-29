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У жительницы Тайваня iPhone 8 Plus взорвался при подзарядке
30.09.2017 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
У жительницы Тайваня прямо во время подзарядки взорвался недавно выпущенный iPhone 8 Plus. По информации
Жительница города Тайчжун на Тайване купила новый iPhone на 64 ГБ в золотистом цвете 23 сентября. Но смартфон проработал лишь четыре дня: во время последней подзарядки его корпус разъединился.
Владелица смартфона уверяет, что пользовалась только оригинальным зарядным устройством. Перед тем как она подключила iPhone к розетке, уровень заряда аккумулятора составлял 70%. Через три минуты после подсоединения корпус лопнул.
Женщина пользовалась техникой Apple с момента выхода iPhone 4 и никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Новый iPhone 8 Plus она приобрела после обновления контракта у телефонного оператора. Повреждённое устройство отправили на завод-изготовитель, чтобы Apple провела подробный анализ.
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У жительницы Тайваня прямо во время подзарядки взорвался недавно выпущенный iPhone 8 Plus. По информации TJournal, смартфон попросту лопнул.
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