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У жительницы Тайваня iPhone 8 Plus взорвался при подзарядке

30.09.2017 14:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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У жительницы Тайваня прямо во время подзарядки взорвался недавно выпущенный iPhone 8 Plus. По информации TJournal, смартфон попросту лопнул.

У жительницы Тайваня iPhone 8 Plus взорвался при подзарядке
Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Жительница города Тайчжун на Тайване купила новый iPhone на 64 ГБ в золотистом цвете 23 сентября. Но смартфон проработал лишь четыре дня: во время последней подзарядки его корпус разъединился.

Владелица смартфона уверяет, что пользовалась только оригинальным зарядным устройством. Перед тем как она подключила iPhone к розетке, уровень заряда аккумулятора составлял 70%. Через три минуты после подсоединения корпус лопнул.

Женщина пользовалась техникой Apple с момента выхода iPhone 4 и никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Новый iPhone 8 Plus она приобрела после обновления контракта у телефонного оператора. Повреждённое устройство отправили на завод-изготовитель, чтобы Apple провела подробный анализ.

 
 
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У жительницы Тайваня прямо во время подзарядки взорвался недавно выпущенный iPhone 8 Plus. По информации TJournal, смартфон попросту лопнул.

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