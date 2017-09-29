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Китай сделал глубоководный батискаф, ныряющий на 6 километров

30.09.2017 19:28 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 сен – Sputnik. Испытания первого управляемого дистанционно глубоководного аппарата, который способен погружаться на глубину до шести километров, прошли в Китае, сообщило в субботу агентство Синьхуа.

Проверка батискафа длилась две недели и завершились 30 сентября. За это время аппарат провел серию из семи погружений на глубину 5611 метров. 

Во время испытаний китайского глубоководного аппарата были проведены исследования организмов, обитающих на дне океана на большой глубине, и собраны их образцы.

Батискаф был седлан при содействии Китайской академии наук. Он может использоваться при биологических и экологических исследованиях, разведке полезных ископаемых. 

По информации Синьхуа, на создание аппарата у китайских ученых ушло 2,5 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Он может использоваться при биологических и экологических исследованиях, разведке полезных ископаемых.

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