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Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017

01.10.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Биологический журнал BioMed Central предложил ученым прислать лучшие фото, сделанные за время их работы. Предлаем посмотреть на коллекцию снимков-победителей — от портретов опасных хищников до совершенно инопланетных видов в микроскоп.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Sarah Boyle / BioMed Central

Победитель конкурса этого года. На фото — раковая опухоль молочной железы мыши, отмеченная флуоресцентными веществами. Красный цвет показывает активную форму белка, уровень которого растет с развитием болезни.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Yuan Xiao Wei / BioMed Central

Ростки огурцов в чашке Петри.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Lauren Gaynor / BioMed Central

Медведица в Швеции.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Pashupati Shrestha / BioMed Central

Мальчик с подозрением на лихорадку денге сдает кровь в Непале во время эпидемии.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Karl Gaff / BioMed Central

Тонкая пленка ацетаминофена (он широко известен как парацетамол) под микроскопом, настроенным на поляризованный свет. «Звезды» на заднем плане — просто капли воды, лежащие в другой фокальной плоскости.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Jianing / BioMed Central

Пара бабочек.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Maria Pia Mannucci / BioMed Central

Плесень в макросъемке.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Hayfaa A. AL-Shammary / BioMed Central

Митотическая активность раковых клеток. Черные точки — ядра, желтым цветом окрашена цитоплазма, розовым — коллагеновые волокна.

Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
Фото: Zorawar Singh / BioMed Central

Желтая индийская оса крупным планом. Эти насекомые известны своим агрессивным поведением и болезненными укусами. Они наиболее активны во время сезона размножения.

 
 
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Биологический журнал BioMed Central предложил ученым прислать лучшие фото, сделанные за время их работы. Предлаем посмотреть на коллекцию снимков-победителей — от...

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