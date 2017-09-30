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Рак вблизи и опасные хищники. Лучшие научные фотографии-2017
01.10.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Биологический журнал
Победитель конкурса этого года. На фото — раковая опухоль молочной железы мыши, отмеченная флуоресцентными веществами. Красный цвет показывает активную форму белка, уровень которого растет с развитием болезни.
Ростки огурцов в чашке Петри.
Медведица в Швеции.
Мальчик с подозрением на лихорадку денге сдает кровь в Непале во время эпидемии.
Тонкая пленка ацетаминофена (он широко известен как парацетамол) под микроскопом, настроенным на поляризованный свет. «Звезды» на заднем плане — просто капли воды, лежащие в другой фокальной плоскости.
Пара бабочек.
Плесень в макросъемке.
Митотическая активность раковых клеток. Черные точки — ядра, желтым цветом окрашена цитоплазма, розовым — коллагеновые волокна.
Желтая индийская оса крупным планом. Эти насекомые известны своим агрессивным поведением и болезненными укусами. Они наиболее активны во время сезона размножения.
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