Год гонок продолжается. обзор Project CARS 2

2017 год может по праву называться годом гонок. Летом мы получили неплохую DiRT 4, посвященную ралли, а осенью нас ждут Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport и новый Need for Speed. Но и это не все: на днях состоялся релиз Project CARS 2 — автомобильного симулятора, который старается рассказать обо всех видах автогонок так, чтобы вам было нескучно. Получается ли это у игры? Не всегда. Но хуже она от этого не становится.

Наша оценка: 8 из 10.





Project CARS 2 погружает в мир автогонок постепенно. Сначала игра дает покататься на картах: соревнования на маленьких, но резвых машинках дадут общее представление о том, с чего начинали знаменитые гонщики с обложек современных спортивных медиа.

Завершив вступительный этап, можно перейти к более быстрым автомобилям, которыми управлять сложнее. Там Project CARS 2 раскрывается чуть больше: появляются разные типы заездов, а гонки могут происходить как в знойный день, так и в снегопад.





Режим карьеры дает возможность постепенно пройти путь от соревнований на почти дорожных Renault Clio и машинах юниорской «Формулы-С» до мощных спорткаров GT3 и космических болидов F1. Одиночный режим не точно воспроизводит будни гонщика: здесь нет, как в F1 2017, пресс-конференций и жизни за пределами трека. Но он дает возможность поездить на совершенно разных типах машин и понять, чем они отличаются друг от друга, и как себя ведут на разных автодромах в разное время года.

Собственно, смена сезонов и погодных условий — одно из главных достоинств Project Cars 2. Это, кажется, единственная гоночная игра, где можно зимой проехать на Ferrari по «Нюрбургрингу» или «Сильверстоуну». Ощущения от езды во время сильной метели и под палящим солнцем совершенно непохожи.





Летом достаточно вовремя снижать скорость на подъезде к повороту и стараться не дергать руль на высокой скорости. Зимой все по-другому: машина становится практически неуправляемой прямо со старта, сильное нажатие на педаль газа приводит лишь к пробуксовке, а слишком резкий поворот рулевого колеса автоматически отправляет автомобиль в неуправляемый занос.

Первое время на снежных трассах вы будете долго и мучительно учиться не въезжать в сугроб через десять секунд после старта. И только через пару десятков заездов придет хоть какой-то навык более-менее нестыдной езды в снегопад.





Во время дождя или грозы ездить тоже непросто. Машина, проезжая по лужам на большой скорости, честно уходит в аквапланирование, так что приходится быть максимально сосредоточенным. Лучше проехать потенциально опасный участок медленно, потеряв пару секунд, чем нервно буксовать в грязи, вылетев с трассы.

Особенно круто, когда погода меняется по ходу гонки. Вы стартуете в ясный день и довольно быстро едите по сухому асфальту, но со временем покрытие становится влажным (и затем совсем мокрым), а щетки не успевают смахивать капли дождя с ветрового стекла.





Тактика меняется тут же: вы стараетесь меньше рисковать и по возможности не едите близко позади соперника, ведь за ним вьются частички воды, поэтому впереди виден лишь отблеск красных стоп-сигналов и габаритных огней.

А представьте, что ливень или снегопад начался во время ночной гонки, когда и без того сложно ориентироваться на трассе. Фары освещают от силы метров десять-пятнадцать, что на скорости более 200 км/ч помогает не сильно. Учитывая систему реалистичных повреждений, даже одного столкновения с отбойником достаточно, чтобы бесславно завершить гонку.





При этом вылетать за пределы трассы получается с завидной регулярностью даже при комфортных погодных условиях. Дело в физической модели автомобилей: например, с Mercedes AMG C 64 совладать непросто не то что на снежной трассе в Сорселе, где немецкая компания в реальности тестирует свои машины, но и на любом другом автодроме в солнечный день.

Некоторые гоночные автомобили совершенно не держат дорогу, хотя они специально проектировались для соревнований, и сцепление с трассой по сравнению с серийными образцами у них должно быть просто феноменальное. Но в Project CARS 2 GTR-версию McLaren P1 почему-то заносит даже на прямой, стоит пойти хоть небольшому дождю. Не нужно и пытаться сесть за руль такой машины во время снегопада: компьютерные соперники обгонят вас на круг, пока вы будете потихоньку осваивать ближайшие сугробы.





Project CARS 2 грандиозным образом показывает гонки в разных погодных условиях. Когда ты несешься через ливень ночью по прямой Ле-Мана, ощущаешь себя самым настоящим Марком Уэббером. Хотя из-за странной физики момент триумфа может быстро смениться аварией с разлетевшимися в стороны колесами и бамперами. В такие мгновения Project CARS 2 любить, конечно, сложно.