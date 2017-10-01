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"ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях

01.10.2017 21:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 1 октября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom ограничивается бесплатное фоновое прослушивание музыки. Об этом сообщает TJournal с ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group.

Пользователям приложений разрешили бесплатно слушать музыку в фоновом режиме до 60 минут в сутки. Чтобы снять ограничение, нужно оформить ежемесячную подписку. 

По словам представителя UMA, в будущем ограничение сократят до 30 минут в сутки. В агентстве не назвали точный срок, но заметили, что изменение произойдёт «в течение непродолжительного времени». 

Нововведение действует в последних версиях мобильных приложений обеих соцсетей. На веб-версии соцсетей оно не распространяется — в этом случае фоновое прослушивание музыки по-прежнему не ограничено. 

"ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях

В UMA объяснили, что ввели ограничения согласно договорённостям с правообладателями — ведущими музыкальными студиями. Среди них — Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network. В UMA не уточнили, чем объясняется необходимость вводить такое ограничение.

В пресс-службе «Одноклассников» пояснили TJ, что текущие изменения были изначально прописаны в соглашении с правообладателями:

"Платная подписка — это возможность для музыкантов получать стабильный доход от публикации своего контента в ОК. Партнёрство с мейджорами позволяет нам увеличивать библиотеку качественного музыкального контента и сохранять возможность слушать музыку бесплатно в десктопной версии ОК".

Платная подписка на музыку во «ВКонтакте» действует с момента перезапуска музыкального раздела — 28 апреля 2017 года. Бесплатный тариф сервиса позволял загружать до часа музыки для офлайн-прослушивания, но был доступным только первые 90 дней. Полная платная подписка стоит 2,59 доллара в месяц.

 
 
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С 1 октября 2017 года в мобильных приложениях «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также в приложении Boom ограничивается бесплатное фоновое прослушивание музыки. Об...

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