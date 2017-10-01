Факт разработки моделей Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus подтвержден в новой прошивке

Компания Samsung запустила разработку двух прошивок, которые подтверждают Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus, сообщает SamMobile. Номера версий прошивок G960FXXU0AQI5 и G965FXXU0AQI5 рассекречивают модели SM-G960 и SM-G965 соответственно, которые скорее всего будут соответствовать указанным названиям телефонов.





Стоит отметить, что разработка прошивки Galaxy S9 началась на две недели раньше, чем для Galaxy S8 в прошлом году. Согласно слухам, Samsung может анонсировать новинку чуть раньше предшествующей модели - возможно, смартфон будет представлен в рамках выставки CES 2018, которая стартует 9 января в Лас-Вегасе.

Новинкам приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма, и традиционно по две разные однокристальные системы для каждой из моделей в зависимости от региона - Snapdragon 845 и новом Exynos. Причем аппараты на Exynos могут получить уменьшенные печатные платы и аккумулятор большей емкости.