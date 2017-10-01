Пользователи Viber удалили 5 миллиардов сообщений

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Пользователи популярного мессенджера Viber за два года удалили пять миллиардов сообщений, сообщили Sputnik в компании.

Viber — разработанный в Беларуси популярный мессенджер. Сегодня им пользуются для общения сотни миллионов человек по всему миру, а в республике у каждого второго установлен этот мессенджер.

В конце 2015 года мессенджер представил функцию удаления отправленных сообщений — исчезают они как у отправителя, так и у получателя. За два года этой функцией воспользовались пять миллиардов раз.

При этом узнавать содержимое сообщений или восстанавливать их невозможно. "К любым сообщениям пользователей никто, даже Viber, не имеет доступа, так как ключи шифрования хранятся только на устройствах пользователей", — уточнили в компании и добавили, что функции восстановления также не предусмотрено.

Необходимость самой функции в компании объяснили тем, что бывают ситуации, когда сообщение отправляется не тем, кому оно предназначено. Таким образом, удаление сообщения помогает не попасть в плохую ситуацию.

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