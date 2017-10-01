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Американский танк M1A2 Abrams провалился в болото на учениях Aurora 17
02.10.2017 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время крупнейших за 20 лет военных учений на территории Швеции танк M1A2 Abrams провалился в болото, сообщает польский
Вес M1A2 Abrams немаленький — 61 тонна, но благодаря газотурбинному двигателю мощностью 1500 л.с., танк разгоняется до 70 км/ч. Вкупе с ГТД работает автоматическая трансмиссия Allison X, обеспечивающая 4 передачи переднего хода и 2 заднего.
M1A2 Abrams вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной поражать любые современные танки благодаря применению подкалиберных снарядов с урановым сердечником.
Всего в маневрах Aurora 17 задействованы около 19 тыс. шведских военнослужащих, а также 1435 военных из США, 270 — из Финляндии, 120 — из Франции, и около 40−60 военнослужащих из Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии.
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Во время крупнейших за 20 лет военных учений на территории Швеции танк M1A2 Abrams провалился в болото, сообщает польский канал tvn24. Танк настолько прочно увяз, что для...
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