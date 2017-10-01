Американский танк M1A2 Abrams провалился в болото на учениях Aurora 17

Во время крупнейших за 20 лет военных учений на территории Швеции танк M1A2 Abrams провалился в болото, сообщает польский канал tvn24. Танк настолько прочно увяз, что для его эвакуации пришлось задействовать БРЭМ (бронированную ремонтно-эвакуационную машину) М88.



Фото: vk.com/panzerblog

Вес M1A2 Abrams немаленький — 61 тонна, но благодаря газотурбинному двигателю мощностью 1500 л.с., танк разгоняется до 70 км/ч. Вкупе с ГТД работает автоматическая трансмиссия Allison X, обеспечивающая 4 передачи переднего хода и 2 заднего.



Фото: vk.com/panzerblog



Фото: vk.com/panzerblog

M1A2 Abrams вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной поражать любые современные танки благодаря применению подкалиберных снарядов с урановым сердечником.



Фото: vk.com/panzerblog

Всего в маневрах Aurora 17 задействованы около 19 тыс. шведских военнослужащих, а также 1435 военных из США, 270 — из Финляндии, 120 — из Франции, и около 40−60 военнослужащих из Дании, Норвегии, Литвы и Эстонии.