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СМИ: соцсеть "ВКонтакте" ограничила возможность слушать музыку

02.10.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничивают фоновое прослушивание музыки в своих мобильных приложениях, пишут профильные издания со ссылкой на компанию United Media Agency (UMA).

СМИ: соцсеть "ВКонтакте" ограничила возможность слушать музыку
© Фото: unsplash
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Официального подтверждения данной информации от руководства "ВКонтакте" и "Одноклассников" нет, однако ряд изданий утверждают, что изменения уже вступили в силу.

Предполагается, что теперь пользователи с мобильных приложений социальных сетей могут слушать музыку не более часа в день. При превышении этого лимита соцсеть будет предлагать купить подписку.

Также ограничения коснулись приложения Boom, которое интегрировано с социальными сетями. В будущем администрация может еще больше сократить лимит на прослушивания бесплатной музыки.

После появления новостей о подобных ограничениях во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" в лидеры Play Market и AppStore вышли приложения для смартфонов, позволяющие слушать и скачивать музыку из социальных сетей.

В веб-версии социальных сетей прослушивание музыки останется бесплатным, однако между треками по-прежнему иногда будет появляться реклама.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Предполагается, что теперь бесплатно пользователи смогут слушать музыку в социальной сети лишь по часу ежедневно.

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