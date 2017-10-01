МИНСК, 2 окт – Sputnik. Популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" ограничивают фоновое прослушивание музыки в своих мобильных приложениях, пишут профильные издания со ссылкой на компанию United Media Agency (UMA).

Официального подтверждения данной информации от руководства "ВКонтакте" и "Одноклассников" нет, однако ряд изданий утверждают, что изменения уже вступили в силу.

Предполагается, что теперь пользователи с мобильных приложений социальных сетей могут слушать музыку не более часа в день. При превышении этого лимита соцсеть будет предлагать купить подписку.

Также ограничения коснулись приложения Boom, которое интегрировано с социальными сетями. В будущем администрация может еще больше сократить лимит на прослушивания бесплатной музыки.

После появления новостей о подобных ограничениях во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" в лидеры Play Market и AppStore вышли приложения для смартфонов, позволяющие слушать и скачивать музыку из социальных сетей.

В веб-версии социальных сетей прослушивание музыки останется бесплатным, однако между треками по-прежнему иногда будет появляться реклама.