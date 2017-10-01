В октябре астероид подберется к Земле в 8 раз ближе Луны

12 октября небольшой астероид 2012 TC4 пройдет очень близко от нашей планеты. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория, специалисты которой сфотографировали объект и рассчитали его траекторию.



Фото: ESO / ESA NEOCC

По меркам астероидов, этот объект маленький. Его размеры в поперечнике составляют от 15 до 30 метров. Для сравнения, размер «челябинского» метеорита составлял около 19,8 метра.

Астероид пройдет на расстоянии около 44 тысячи километров от нашей планеты. Это в 8,5 раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Специалисты ESO характеризуют такое сближение словами «очень близко».

Максимальное сближение произойдет 12 октября в 7.42 по минскому времени. Вероятность столкновения с Землей до 2050 года специалисты оценивают как нулевую. Шанс того, что 2012 TC4 упадет на нашу планету в течение следующих ста лет, составляет 1 к 630.

В 2012 году этот астероид уже сближался с Землей на расстояние 94,8 тысячи километров. Таким образом, 2012 TC4 стал первым известным астероидом, который два раза подряд оказывался для Земли ближе, чем Луна.

Кстати, не все астероиды, сближающиеся с нашей планетой, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к Земле.