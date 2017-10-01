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Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие механизма недосыпа
02.10.2017 12:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сегодня в Каролинском институте в Стокгольме началась 116-я Нобелевская неделя. Первыми традиционно
Нобелевскую премию получат американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг. Награду вручат с формулировкой «за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм».
«Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и осветить механизмы их работы. Их открытия объясняют, как растения, животные и люди адаптируют свой биологический ритм к революциям Земли», — говорится в пресс-релизе нобелеского комитета.
Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, — впервые с 2001 года. Денежное вознаграждение лауреатов теперь составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов США).
3 октября в здании Шведской королевской академии наук объявят имена обладателей Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 6 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 9 октября — Нобелевской премии по экономике.
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Сегодня в Каролинском институте в Стокгольме началась 116-я Нобелевская неделя. Первыми традиционно объявили имена лауреатов награды в области физиологии...
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