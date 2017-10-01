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Из-за обрыва кабеля у некоторых абонентов МТС пропала связь
02.10.2017 13:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи в Гродненской и Минской областях. Оператор объяснил нарушение работы сети обрывом кабеля.
2 октября около 12.30 в социальных сетях начали появляться сообщения о проблемах со связью МТС. «У меня почему-то на двух симках интернет пропал, а дозвониться оператору не могу, ничего не слышно — шумы», —
Оператор
«Внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля, — говорится в сообщении оператора. — В данный момент предпринимаются все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки. Мы приносим свои извинения за временные неудобства».
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Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи в Гродненской и Минской областях. Оператор объяснил нарушение работы сети...
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