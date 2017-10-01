В краю бетонных исполинов. Как мы искали забытые крепости Советов

В завершении нашего небольшого путешествия TUT.BY и Land Rover по некогда существовавшей границе между Западной и Восточной частями Беларуси сложилось впечатление, что в стране нет ни одного уголка, свободного от наследия прошедших войн. Замки сменились крепостями и казематами, а вслед им пришли бетонные доты и глубокие окопы.





Но не всегда возведенные укрепления играли предназначенную им роль, иногда миллионы советских рублей буквально зарывались в землю. Как это произошло с опорным пунктом «Полоневичи» — самой современной системой долговременных огневых точек, построенной на территории Беларуси до войны, расположенной между Дзержинском и Столбцами. Ее историю нам рассказал историк Игорь Мельников.

По последнему слову техники

Опорный пункт в «Полоневичах» согласно акту о консервации Минского укрепрайона насчитывает семь сооружений, но отыскать нам удалось только пять из них. Большинство находятся в лесу и так хорошо замаскированы растительностью, что не заметны даже на расстоянии пяти метров.





Так было, например, с орудийно-пулеметным полукапониром, стоящим прямо возле дороги. Массивное сооружение находилось в глубоком котловане, который предстояло засыпать по окончании постройки.





Вооружение состояло из 45-мм пушки и двух 7,62-мм станковых пулеметов ДС-39. Стены могли выдержать прямое попадание 152-мм и 203-мм снарядов.

— Сама идея возведения опорного пункта «Полоневичи» была грамотным решением. Он находился на столбцовском направлении и в случае войны с Польшей прикрывал важнейшую дорогу на Минск. Доты имели пушечно-пулеметное вооружение, что давало возможность успешно противостоять механизированным частям, — рассказал Игорь Мельников. — Большинство старых дотов «Линии Сталина», к примеру, были пулеметными. Еще одним преимуществом этих дотов был фланкирующий огонь — они могли эффективно прикрывать друг друга без поддержки пехоты.

Дороги к дотам сильно разбиты сельхозтехникой, порой проезд превращается в настоящий трофи-рейд или небольшой заплыв местного значения. Именно так можно охарактеризовать наш путь к артиллерийскому полукапониру.



Фото: Глеб Малофеев

С виду он походит больше на средневековую крепость, не хватает только рва с водой и лучников в бойницах. Впрочем, должен быть вооружен этот артиллерийский полукапонир куда серьезнее — две 76-мм пушки Л-17, способные поразить любой танк немцев. Сами орудия, как и пулеметы, закрывались по проекту толстыми сферическими масками, которым были не страшны огнеметы и снаряд полевой артиллерии среднего калибра.





— Чтобы построить эти оборонительные сооружения, средства изымались из гражданского строительства. Сохранились воспоминания строителей, возводивших Дом правительства, оперный театр и жилые дома, где рассказывается, что бетона и арматуры сильно не хватало — все уходило на возведение оборонительных укреплений на близкой границе с Польшей. До сих пор в лесу сохранились законсервированные строительные площадки, да и неизвестно, сколько сооружений еще планировалось построить. Возможно, некоторые строительные площадки находятся глубоко в лесу и все еще не обнаружены краеведами и исследователями.





В километре от польской заставы

Лес под Полоневичами — сродни учебнику по истории: заросшие овраги и опушки хранят немало следов драматического воссоединения Беларуси. Всего в километре от дота расположена польская стражница (застава). Пешком до нее не более 30 минут. Сегодня от нее остался только фундамент, немного камней и ряды окопов.







На этом месте стоял польский пограничный столб.

— В сентябре 1939 года здесь наступали советские пограничники из состава 16-го Дзержинского погранотряда, оборонять же восточную границу Второй Речи Посполитой пришлось в основном резервистам, набранным из местного населения — белорусов, поляков, евреев и т.д.

Большая часть из них здесь и погибла. Бой был скоротечным и кровопролитным, советские войска имели подавляющие преимущество. К тому же защитники заставы были вооружены устаревшим оружием, об этом я подробно пишу в своей книге «Мяжа была пад Miнскам 1921−1941 г».





Земля на территории стражницы пестрит свежевырытыми ямами — здесь поработали черные копатели. Наружу выброшены осколки старых довоенных бутылок и прочих предметов.

Пока еще природа не полностью скрыла следы польской заставы. Остался холмик, на котором стоял пограничный крест, гильзы от винтовок Лебеля образца 1886 г. и Бертье.

— Без 17 сентября нашей страны бы не было, это мое личное мнение, — делится Игорь Мельников. — Да, это была большая трагедия, ведь погибло очень много наших соотечественников с обеих сторон. Белорусы охотно сражались в рядах Корпуса охраны границы, стараясь не пропустить большевиков и нацистов на земли, где они жили. Под Млавой наши соотечественники покрыли себя бессмертной славой. А сколько их погибло, когда Красная Армия начала свой «освободительный» поход? Кости уже безымянных защитников границы находят до сих пор.



Так выглядела польская «стражница» (застава).

Под действием пропаганды восточные белорусы верили, что идут объединять страну и помогать своим братьям с Запада. И для этого были все предпосылки. До начала 1930-х большевики поощряли национальную политику: Минск назывался Менск, журналы выходили на белорусском языке, милиционеры должны были сдавать экзамены на знание белорусского. Это был мощный момент, с другой стороны, в Польше действовала Коммунистическая партия Западной Беларуси, которая также вносила долю в пропаганду идей объединения страны под властью большевиков.





Сами поляки многое сделали, чтобы белорусы верили «красной» пропаганде. В школах обучение велось только на польском языке, службы в церкви — тоже. Но вместе с тем польские власти делали так, чтобы белорусы доверяли им. Для пограничников была выпущена инструкция, в которой, например, говорилось, что нужно уважать традиции местных жителей, не допускать обращения на «ты», а только «пан». У западных белорусов были паспорта, собственные хозяйства, возможность зарабатывать за границей: им было что защищать перед угрозой большевиков.





— Кстати, поляки, сами того не зная, спасли многих членов КПЗБ, оказавшихся за решеткой в местных тюрьмах. Тех, кто сбежал обратно в БССР, большевики уничтожили во время так называемой «польской операции НКВД» в 1937—1938 годах. В том числе и в Куропатах. И самый яркий пример здесь Сергей Притыцкий, который сначала был приговорен к смертной казни, но потом ее заменили на пожизненное заключение. Пересидев опасные времена, он был освобожден Красной Армией в 1939 году.





Правда, после объединения большевики начали волну репрессий, уничтожая местную интеллигенцию, крепких хозяйственников и другие категории населения. Были проведены четыре волны депортации, выселяли даже лесников с семьями, как врагов советской власти. А Пантелеймон Пономаренко писал в Москву, что «нужно поставить на вид таких писателей, как Купалу и Коласа, которые утверждают такую глупость, что, мол, без языка не существует и нации».

Обучение в школах также переводилось на русский язык. Приезжие из Минска учителя нередко предупреждали коллег с Западной Беларуси, что не нужно пользоваться белорусским языком, ведь это — буржуазный национализм.

Впрочем, надолго удерживать белорусские земли у большевиков не получилось. Германия напала на СССР и тут выяснилось, что к оборонительной войне Советский Союз не готов.

Доты, которые не сделали ни единого выстрела

К началу войны опорный пункт «Полоневичи» так и не был достроен. После 17 сентября 1939 года все постройки были законсервированы, а граница переехала на 300 км вперед.

— После того, как советские войска вошли в Польшу, опорный пункт «Полоневичи» стал сразу не нужен. Но если бы в 41-году эти доты функционировали, то смогли бы задержать немцев на долгий период. Как это было с Киевским укрепрайоном, где гарнизон даже не полностью достроенного пулеметного дота «Комсомолец» продержался несколько дней. Если говорить о минском УР, то там достаточно долго сражался полукапонир у деревни Мацки. И это один, а если бы сражался целый опорный пункт, построенный по последнему слову техники?!

































Недостроенные доты у деревни Полоневичи дают уникальную возможность посмотреть, как сооружались подобные огневые точки. Можно в деталях рассмотреть вентиляционные шахты, конструкции амбразур, вспомогательных помещений. Надо заметить, что больше таких дотов не строили — подобные капитальные конструкции в ходе войны стали непозволительной роскошью.

— В целом минский УР не выполнил своего предназначения. Накануне войны многие доты были разоружены, часть отдали колхозникам под хозяйственные нужды — в них складировали картошку. Но многие огневые точки в районе Заславля все же оказали ожесточенное сопротивление рвавшихся к Минску нацистам. Об этом я также подробно рассказываю в своей книге «Мяжа была пад Мінском 1921−1941 гг.».





Кстати, сами минчане до последнего не верили, что война придет к ним, ведь из всех громкоговорителей неслось, что Красная Армия будет воевать малой кровью и на территории врага. Поэтому, когда враг уже перешел границы Беларуси, в Минске люди выходили на антивоенные митинги с осуждением агрессии нацистской Германии. Многие верили, что бои идут уже под Варшавой, так как Красная Армия перешла в наступление.

Такое не должно повториться

Последняя точка нашего маршрута — могила неизвестного пограничника КОП, погибшего 17 сентября 1939 года. Неприметный железный крест расположен около деревни Плешевичи.





— Этот боец отступал со стражницы «Лазовичи» в направлении деревни Плешевичи после непродолжительного боя и погиб, когда его настигли красноармейцы. Его тело похоронили местные жители. А уже в 1990-х годах на могиле появилась оградка и металлический крест. Эта могила — молчаливое свидетельство того, что объединение Беларуси проходило с боями и жертвами с обеих сторон.



