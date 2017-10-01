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Полиция Лондона нашла странную перчатку с лезвиями
02.10.2017 14:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сотрудники Скотленд-ярда были удивлены необычной находкой: в специальный контейнер около полицейского участка подкинули перчатку, напоминающую главный атрибут Фредди Крюгера из «Кошмара на улице Вязов»,
Перчатку подбросили во время проведения полицией кампании «Операция скипетр» по амнистии владельцев незаконного холодного оружия при условии его сдачи без принуждения. Эта кампания была запущена для профилактики уличной преступности в Лондоне, в том числе с применением холодного оружия.
Кроме контейнеров возле полицейских участков, на территории Лондона благотворительной организацией Word 4 Weapons, сотрудничающей с правоохранителями, оборудованы еще 30 точек для добровольной сдачи ножей.
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Сотрудники Скотленд-ярда были удивлены необычной находкой: в специальный контейнер около полицейского участка подкинули перчатку, напоминающую главный атрибут...
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