NASA получили спутниковое фото отколовшегося гигантского айсберга

Специалисты NASA получили первые детальные спутниковые снимки гигантского айсберга, возникшего в июле этого года после раскола ледника Ларсена, и зафиксировали первые признаки того, что он начал распадаться на части, пишет РИА «Новости».

«В июле над территорией всей Антарктики царила полярная ночь, поэтому ученым приходилось изучать этот айсберг, используя лишь радары и инфракрасные снимки. Первые фотографии были получены лишь в середине сентября этого года. Как показали несколько недель наблюдений, айсберг А-68 изначально „шатался“ на месте, двигаясь назад и вперед, и из-за чего он раскололся на две половины», — сообщает NASA.



Фото: NASA Earth Observatory

Напомним, снимки с самолетов, полученные NASA в первых числах декабря прошлого года, показывали, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.

Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года, что привело к формированию гигантского айсберга , чья площадь составляет около 6500 квадратных километров.

Пока этот айсберг находится у берегов Антарктиды, удалившись от них примерно на 10−20 километров. Ледовый «остров» ускорил свое движение в последние недели после того, как он раскололся на две части — относительно небольшой айсберг A-68B, и более крупный фрагмент A-68A, чья площадь примерно в 100 раз больше, чем у его малого собрата.



Фото: NASA Earth Observatory

Как ожидают ученые, в скором времени ветер и течения начнут уносить этот мегаайсберг от берегов южного континента и заставят его расколоться на еще большее число фрагментов. Сам А-68 и его потенциальные осколки, как сейчас считают ученые, могут представлять большую опасность для судов в южном полушарии Земли.