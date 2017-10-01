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Xiaomi поставила рекорд по продаже смартфонов
02.10.2017 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi сообщила о рекордных поставках смартфонов: в сентябре производителю удалось отгрузить 10 миллионов аппаратов. Об этом со ссылкой на заявление главы компании
По словам представителей компании, сентябрь — первый месяц в истории, когда Xiaomi удалось реализовать столь высокое количество устройств. Речь идет о поставках крупным компаниям-реселлерам, а не частным покупателям.
Для сравнения: во втором квартале 2017 года производителю удалось отгрузить порядка 23,2 миллионов аппаратов. Это позволило компании оказаться на пятом месте по объему поставок смартфонов в мире. По мнению аналитиков, подобному росту продаж способствовал высокий спрос в странах Юго-Восточной Азии, в частности — Индии.
А вот кие смартфоны Xiaomi популярны сейчас в Беларуси:
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Компания Xiaomi сообщила о рекордных поставках смартфонов: в сентябре производителю удалось отгрузить 10 миллионов аппаратов. Об этом со ссылкой на заявление главы...
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