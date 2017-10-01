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Связь МТС и life:) восстановили в Гродненской области

02.10.2017 16:43 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Мобильная связь восстановлена на Гродненщине и некоторых районах Витебской и Минской областей, сообщили Sputnik в понедельник в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Из-за аварии на магистральном кабеле связи в районе Минск — Радошковичи днем в понедельник перебои со связью были у абонентов МТС и life:) — не только с интернет-соединением, но и со звонками.

Как сообщили во второй половине дня в Минсвязи, связь МТС в Гродненской области, Браславском районе Витебской области, Мядельском и Молодечненском районе Минской области по технологиям 2G/3G. Работает теперь без перебоев и life:).

К вечеру понедельника в этих районах обещают восстановить работу и по технологии LTE.

О причинах крупной аварии на кабеле ничего не известно. Белтелеком не ответил на запрос Sputnik по данной ситуации. Число абонентов, оставленных без связи в течение дня, также не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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К вечеру специалисты обещают восстановить работы сети МТС и по технологии LTE.

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