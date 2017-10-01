Телеканал СТВ первым в Беларуси начал вещать в HD стандарте

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусский телеканал СТВ начал вещать в HD стандарте, новую технологию он освоил первым среди общенациональных телеканалов, сообщили Sputnik в пресс-службе СТВ.

"Канал СТВ первым в стране среди общенациональных телеканалов 2 октября 2017 года начал вещание в HD стандарте. Это без преувеличения новый этап в развитии телекомпании. С этого дня видео высокой четкости будет доступно всем зрителям", — рассказали на телеканале.

Собеседники агентства отметили, что обновлено было не только оборудование, но и декорации, изменился также графический пакет. Работы длились несколько месяцев.

"В студии появился новый ультрасовременный экран, который поддерживает уже не только HDстандарт, но и 8 К. Новое звучание и у музыкального оформления", — продолжили на СТВ.

Аранжировку всех заставок в новом качестве сделал популярный белорусский исполнитель Саша Немо.