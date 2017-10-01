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iPhone 8 Plus "поджарили" в вафельнице. Смартфон почти не пострадал

02.10.2017 18:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Автор YouTube-канала TechRax в течение трех минут «жарил» iPhone 8 Plus в вафельнице, после чего смартфон почти не пострадал. Об этом сообщает The Daily Mail.

iPhone 8 Plus "поджарили" в вафельнице. Смартфон почти не пострадал

Автор ролика выставил максимальную температуру в вафельнице (обычно это 200-250 градусов) и поместил в нее iPhone 8 Plus. Сперва гаджет провел внутри около 60 секунд и лишь выключился — экран остался цел, других видимых внешних повреждений мужчине также заметить не удалось.

После «жарки» в течение трех минут на дисплее аппарата стали заметны желтые пятна по краям. Впрочем, на работоспособность гаджета это почти не повлияло — с зарядкой, фотографированием или воспроизведением музыки проблем у устройства не возникло. Правда общая производительность аппарата, по словам автора видео, немного снизилась.

Это не первый эксперимент блогера. В прошлом году он решил проверить, что будет, если iPhone 7 подогреть в микроволновой печи.

Сначала TechRax подогрел iPhone 7 на протяжении трех секунд. Смартфон перезагрузился, заряда стало на 7% меньше, блогер отметил запах дыма от устройства. Затем смартфон отправился в печь на 60 секунд. После минутного подогрева iPhone 7 начал странно пахнуть. Зарядился он или нет — неизвестно, включить его снова не удалось.

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Автор YouTube-канала TechRax в течение трех минут «жарил» iPhone 8 Plus в вафельнице, после чего смартфон почти не пострадал. Об этом сообщает The Daily Mail.

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