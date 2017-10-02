По итогам 2017 рынок VR и AR отметит рост в полтора раза

По итогам текущего года рынок виртуальной и дополненной реальности вырастет на 47% в сравнении с предыдущим годом, сообщает CCS Insight. В количественном выражении будет реализовано 16 млн гарнитур VR и AR, что соответствует обороту в $1,6 млрд.





Большая часть реализованных устройств составят решения для смартфонов, а именно 13 млн единиц, но на полноценные игровые гарнитуры придется две трети рынка в денежном выражении. А уже в следующем году доля VR-решений для ПК и консолей вырастет до 5 млн устройств.

Кроме того, согласно ожиданиям аналитиков, с 2019 года пойдет скачок в доле смарт-очков и улучшенных гарнитур дополненной реальности, которых уже за 2021 год будет реализовано около 10 млн. К этому времени доля мобильных решений составит 62 млн, а полновесных - 28 млн.