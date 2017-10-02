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Apple может разрабатывать процессор на архитектуре ARM для настольных систем и ноутбуков

02.10.2017 23:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple может в скором времени начать переход на процессоры архитектуры ARM в своих настольных компьютерах и ноутбуках, а первым полновесным устройством на новой архитектуре должна стать младшая 12-ти дюймовая модель MacBook.

Apple может разрабатывать процессор на архитектуре ARM для настольных систем и ноутбуков

Источники считают, что у купертинской компании набралось достаточно причин для разработки соответствующего нового процессора. Apple планировала перейти в последних MacBook Pro на процессоры седьмого поколения от Intel, но та нарушила сроки поставок, и Apple была вынуждена использовать Intel Core шестого поколения. Таким образом отказ от сторонних решений позволил бы исключить подобные инциденты, не позволяющие Apple предоставлять на рынок передовые решения. Кроме того, компания сможет интегрировать различные блоки по своему усмотрению, не ограничиваясь возможностями платформы x86. Например, появится возможность скорого задействования физического нейронного модуля в быстро набирающих популярность ИИ-приложениях.

Сама по себе смена архитектуры x86 на ARM в настольных системах и ноутбуках позволит существенно снизить тепловыделение, размер печатных плат и компонентов, а также в разы увеличить время автономной работы.

 
 
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Apple может в скором времени начать переход на процессоры архитектуры ARM в своих настольных компьютерах...

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