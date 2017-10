Зафиксирован второй случай взрыва iPhone 8 Plus

Отмечен второй инцидент со взрывом новых моделей iPhone 8 Plus, произошедший в Японии.

Владелец сообщает, что смартфон вышел из строя во время зарядки оригинальным зарядным устройством. При этом, согласно опубликованным фотографиям, как и в аналогичном случае, о котором мы сообщали ранее, батарею iPhone 8 Plus просто раздуло, и возгорания устройства не было.





Представитель компании Apple уже заверил, что случаи взрывов iPhone 8 Plus находятся под пристальным изучением. Справедливости ради стоит сказать, что единичные инциденты со взрывом батарей смартфонов случались всегда, и пока что ситуация вокруг iPhone 8 Plus остается в рамках нормы. Следовательно, в данный момент iPhone 8 Plus очень далек от судьбы дефективной первой партии Galaxy Note 7.