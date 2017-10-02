ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зафиксирован второй случай взрыва iPhone 8 Plus

02.10.2017 22:49 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Отмечен второй инцидент со взрывом новых моделей iPhone 8 Plus, произошедший в Японии.

Владелец сообщает, что смартфон вышел из строя во время зарядки оригинальным зарядным устройством. При этом, согласно опубликованным фотографиям, как и в аналогичном случае, о котором мы сообщали ранее, батарею iPhone 8 Plus просто раздуло, и возгорания устройства не было.

Зафиксирован второй случай взрыва iPhone 8 Plus

Представитель компании Apple уже заверил, что случаи взрывов iPhone 8 Plus находятся под пристальным изучением. Справедливости ради стоит сказать, что единичные инциденты со взрывом батарей смартфонов случались всегда, и пока что ситуация вокруг iPhone 8 Plus остается в рамках нормы. Следовательно, в данный момент iPhone 8 Plus очень далек от судьбы дефективной первой партии Galaxy Note 7.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечен второй инцидент со взрывом новых моделей iPhone 8 Plus, произошедший в Японии. Владелец сообщает,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
iPhone 8 Plus "поджарили" в вафельнице. Смартфон почти не пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика